Уникальное лонг Такси + 7 дверей = Checker Aerobus

Выходец из Саратова создал целую империю на рынке американского такси, и был владельцем Checker Taxi, делающей знаменитые желтые машины.

В какой-то момент менеджеры компании решили, что горожанам нужен многоместный автомобиль в котором есть место для багажа. Так появился «Аэробус», названный в честь дирижаблей из начала 20 века.

Необычный кэб выпускали в виде шести- и восьмидверного седана, а также шести- и девятидверного универсала.

В длину он был шесть метров или почти семь в зависимости от кузова.

В разное время под капоты ставились 5-литровые «восьмерки» от Chrysler и Chevrolet, трансмиссия была автоматической.

Существовала также версия для 15 человек, названная Aerobus 15, но она не получила распространение.

Без будущего осталась и специальная модификация для перевозки заключенных с говорящим именем Convoy.

С 1962 по 1977 год Checker Taxi выпустила 3568 «Аэробусов».