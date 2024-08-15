Миниатюрный автомобиль Zastava 750 на задворках

Логотип этой автомобильной кампании напоминает тризуб, что даёт повод кое-кому утверждать, откуда родом её основатель

Но есть и другие версии, мол, три зубца означают союз трёх братьев Мазерати - Альфьери, Биндо и Эрнесто, которые являются основателями компании. Или, что вообще ни в какие ворота не вписывается, кое-кто намекает на связь МАЗЕРАТИ с сатаной, у которого тоже было подобное оружие.