Jaguar XJ13: История XJ13 - одна из величайших историй автоспорта

Этот автомобиль мог участвовать в гонках против таких легенд, как Ford GT40, Porsche 917 и Ferrari P3, но FIA изменила правила, и XJ13 остался не у дел.

О нем забыли до 1971 года, пока не решили снять рекламный ролик.

На одном из заездов у автомобиля лопнуло колесо и он перевернулся.

Водитель остался жив, а XJ13 стал грудой металла. Но, тем не менее, Jaguar вскоре восстановила его.

В конце 90-х стоимость автомобиля составляла более 7 миллионов фунтов.