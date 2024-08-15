В 1969 году Cadillac не предлагал заводской универсал

14:36 2024-08-15
В 1969 году Cadillac не предлагал заводской универсал

Но если бы вы были такой богатой знаменитостью, как американский певец Дин Мартин, вы могли бы купить специально построенный универсал.

В настоящее время выставленный на аукционе в Австралии Cadillac Eldorado Custom Sport Wagon 1969 года, принадлежавший покойному певцу, представляет собой единственный экземпляр, построенный Джорджем Баррисом, создателем знаменитых автомобилей для телевидения и кино, в том числе бэтмобиль 60-х.

В дополнение к нестандартному кузову, автомобиль, имеет двухцветную бело-золотую окраску, задний стекло с электроприводом и выступы на передних крыльях, имитирующие крепления запасного колеса.

Это единственный известный универсал Cadillac Eldorado 1969 года выпуска, построенный Баррисом, хотя, согласно аукционному листу, он, как полагают, построил аналогичный автомобиль на базе Eldorado 1970 года для Фрэнка Синатры.

Универсал создан на базе Эльдорадо восьмого поколения, дебютировавшего в 1967 году.

Это был первый Эльдорадо с передним приводом (необычная особенность американских автомобилей того времени) с оборудованием, позаимствованным у Oldsmobile Toronado.

Мощность обеспечивается двигателем V8 объемом 7 литров, соединенным с 3-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

После этой модели некоторые компании предлагали свои услуги по постройке универсала на базе Кадиллака, но это тоже были штучные экземпляры и стоили очень дорого.

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