Легендарному автомобилю Citroen Traction Avant разорившему Андрэ Ситроена - 90 лет

Для подготовки к производству Андрэ Ситроен фактически построил новый завод. И если первый показ машины состоялся 18 апреля 1934, то конвейер заработал уже на следующий день.

Что же предложили потребителям Андре Лефевр и Фламинио Бертони?

Прежде всего они лишили машину привычной для того времени рамной конструкции. Кузов был не просто несущим, салон машины представлял собой фактически монокок.

У автомобиля была независимая торсионная передняя подвеска, в то время как большинство представителей масссегмента продолжали использовать полуэлиптические рессоры.

Передний привод!

Да, он тоже не новшеством, но его впервые предложили для не самой дорогой машины.

Тормозная система с гидравлическим приводом, тоже не являлась характерной для машин этой цеховой категории.

Ну и наконец верхнеклапанный двигатель. Который изначально имел объем 1303 см3, но позднее литраж подрос до 1628 см3.

А теперь почему Citroen TA разорил своего хозяина Андрэ Ситроена?

Дело все в том, что не смотря на то, что создатель марки нашел для реализации проекта инвесторов, переделка, а вернее строительство с ноля, самого завода и освоение новой модели съело все деньги.

Ситроен объявил себя банкротом и на долгое время новыми хозяевами марки с двойным шевроном стали основные кредиторы Citroen из компании Michelin.