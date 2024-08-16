Африканские автомобили могут быть созданы из подручных материалов

13:09 2024-08-16
Африканские автомобили могут быть созданы из подручных материалов

Например, из тонких стальных листов. Несмотря на применение таких материалов, некоторые умельцы могут похвастаться автомобилем интересного дизайна и функционально.

Африканцу еще чуть-чуть осталось доработать автомобиль и на таком автомобиле можно будет покорять Европу.

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Судя по фотографии транспортное средство тоже было сделано каким-то умельцем. Такие уж автомобили точно на автомобильных заводах не собираются.

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Кажется, что жители других стран тоже не отказались бы создать экологически чистый материал.

Но странам Африки в этом плане проще.

У них климат такой, что практически весь год можно разъезжать на деревянном автомобиле.

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