Африканские автомобили могут быть созданы из подручных материалов

Африканцу еще чуть-чуть осталось доработать автомобиль и на таком автомобиле можно будет покорять Европу.
Судя по фотографии транспортное средство тоже было сделано каким-то умельцем. Такие уж автомобили точно на автомобильных заводах не собираются.
Кажется, что жители других стран тоже не отказались бы создать экологически чистый материал.
Но странам Африки в этом плане проще.
У них климат такой, что практически весь год можно разъезжать на деревянном автомобиле.
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