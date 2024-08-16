Ленин был крещенным и венчался в церкви, что удивительно для большинства

13:16 2024-08-16
Ленин был крещенным и венчался в церкви, что удивительно для большинства

Об этом точно не писали в советских биографиях вождя. А ведь убежденный апологет атеизма Ленин, как положено, крещенным был еще в младенчестве.

И на Крупской женился во время ссылки именно в церкви. Хотя б потому что гражданского брака в Российской империи на тот момент просто не существовало.

Впрочем, вопреки мифам, рьяной ненавистью к христианам Ленин никогда не отличался.

Гонения на церковь широко начались уже после его смерти.

Официальную бездетность вождя часто списывают на Базедову болезнь его дражайшей половины - Надежды Крупской, при этом забывая, что Владимир Ильич имел близкие отношения и с другими женщинами - с той Инессой Арманд. Но и там потомства не нажил. Хотя детей реально очень любил. И явно хотел.

Дело в том, что Ленин сам имел целый букет непростых болезней. Начиная от перенесенных еще в детстве кори и малярии. До подозрений в нервных заболеваниях, заболевании мозга, прогрессирующем атеросклерозе сосудов.

Есть мнение, что в юности Ленин переболел сифилисом, что и мог привести к бесплодию вождя мирового пролетариата.

По одной из версий, Ульянов свой знаменитый псевдоним получил от паспорта умершего в 1902-м году помещика Николая Ленина. Только такие документы смогли ему отыскать однопартийцы для выезда за границу.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
14:47

admin

CRI-CRI Создан опять во Франции, разработки начаты давным давно - в 1971 году

CRI-CRI Создан опять во Франции, разработки начаты давным давно - в 1971 году

Этот самолет вы сможете украсть если вы просто сильнее обычного пятиклассника, так как его вес всего 78 кг.
admin
14:36

admin

Fiat Topolino: Интересный автомобиль, который вызывает удивление

Fiat Topolino: Интересный автомобиль, который вызывает удивление

Вызывает удивление не только своим компактным видом, но и дизайном. Эту модель называли ласково «Микки Маус» из-за небольшого сходства между его фарами и ушами мышей.
admin
14:31

admin

Talbot Lago Grand Sport: История компании Talbot напоминает кардиограмму

Talbot Lago Grand Sport: История компании Talbot напоминает кардиограмму

Множество подъёмов и спадов. Однако одна из их моделей была признана настоящим шедевром, и теперь многие коллекционеры мечтают стать обладателями такого автомобиля.
admin
14:29

admin

Porsche 916: Компания произвела всего 11 концепт-каров

Porsche 916: Компания произвела всего 11 концепт-каров

Поэтому эта модель считается редчайшей среди автомобилей Porsche. Производство было прекращено из-за высокой стоимости.
admin
14:28

admin

Helica de Leyat: Кажется невероятным, что это автомобиль

Helica de Leyat: Кажется невероятным, что это автомобиль

Модель больше похожа на самолёт. Это удивительное транспортное средство было разработано французским авиатором Марселем Лейя.
admin
14:26

admin

Уникальный автомобиль Lo-Res Car, разработанный для обувной компании United Nude

Уникальный автомобиль Lo-Res Car, разработанный для обувной компании United Nude

Разработанный для обувной компании United Nude, с встроенным электрическим двигателем, выглядит настолько футуристично, что Tesla Cybertruck кажется простым по сравнению.
admin
13:57

admin

Пеликан часто встречается в символике: это священная птица мусульман

Пеликан часто встречается в символике: это священная птица мусульман

На эмблемах Ведомства благотворительных учреждений императрицы Марии, доноров в Скандинавии, на некоторых гербах, использовался в качестве алхимического символа, ныне — символ университета имени Герцена.