Ленин был крещенным и венчался в церкви, что удивительно для большинства

И на Крупской женился во время ссылки именно в церкви. Хотя б потому что гражданского брака в Российской империи на тот момент просто не существовало.
Впрочем, вопреки мифам, рьяной ненавистью к христианам Ленин никогда не отличался.
Гонения на церковь широко начались уже после его смерти.
Официальную бездетность вождя часто списывают на Базедову болезнь его дражайшей половины - Надежды Крупской, при этом забывая, что Владимир Ильич имел близкие отношения и с другими женщинами - с той Инессой Арманд. Но и там потомства не нажил. Хотя детей реально очень любил. И явно хотел.
Дело в том, что Ленин сам имел целый букет непростых болезней. Начиная от перенесенных еще в детстве кори и малярии. До подозрений в нервных заболеваниях, заболевании мозга, прогрессирующем атеросклерозе сосудов.
Есть мнение, что в юности Ленин переболел сифилисом, что и мог привести к бесплодию вождя мирового пролетариата.
По одной из версий, Ульянов свой знаменитый псевдоним получил от паспорта умершего в 1902-м году помещика Николая Ленина. Только такие документы смогли ему отыскать однопартийцы для выезда за границу.
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