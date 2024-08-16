Американский фермер демонстрирует свое транспортное средство, 1930-е годы

Такой необычный вид транспорта мог разгоняться до 15 км/ч.
Второй козел сверху видимо служил как «запаска».
Такой необычный вид транспорта мог разгоняться до 15 км/ч.
Второй козел сверху видимо служил как «запаска».
admin
Этот самолет вы сможете украсть если вы просто сильнее обычного пятиклассника, так как его вес всего 78 кг.
admin
Вызывает удивление не только своим компактным видом, но и дизайном. Эту модель называли ласково «Микки Маус» из-за небольшого сходства между его фарами и ушами мышей.
admin
Множество подъёмов и спадов. Однако одна из их моделей была признана настоящим шедевром, и теперь многие коллекционеры мечтают стать обладателями такого автомобиля.
admin
Поэтому эта модель считается редчайшей среди автомобилей Porsche. Производство было прекращено из-за высокой стоимости.
admin
Модель больше похожа на самолёт. Это удивительное транспортное средство было разработано французским авиатором Марселем Лейя.
admin
Разработанный для обувной компании United Nude, с встроенным электрическим двигателем, выглядит настолько футуристично, что Tesla Cybertruck кажется простым по сравнению.
admin
На эмблемах Ведомства благотворительных учреждений императрицы Марии, доноров в Скандинавии, на некоторых гербах, использовался в качестве алхимического символа, ныне — символ университета имени Герцена.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__