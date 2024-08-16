Пеликан часто встречается в символике: это священная птица мусульман

Интересные факты:

• Символизирует родительскую любовь и самоотверженность: пеликаны кормят птенцов своей кровью. По крайней мере, согласно древней легенде.

• Может проглотить крупную добычу, а размах крыльев достигает 3 метров. В день в рацион птицы входит около 1 кг рыбы.

• В клюве-сумке может поместиться около 3 ведер рыбы.

• Дышат через клюв, поскольку не имеют ноздрей.

• Пеликан охотится на рыбу у поверхности воды, поскольку нырять не могут. Перья намокают — тогда птица отжимает их при помощи клюва.