Уникальный автомобиль Lo-Res Car, разработанный для обувной компании United Nude

Внешний дизайн автомобиля разработал основатель обувной марки, вдохновляясь размытым изображением Lamborghini Countach. Автомобиль основан на стальном шасси и имеет кузов, состоящий из 12 тонированных поликарбонатных панелей.

Кузов может полностью подниматься с помощью электропривода для удобного доступа в салон.

Внутри находятся два последовательно расположенных сиденья, шестигранный руль и открытая передняя подвеска (колёса при этом закрыты).

Панель приборов представлена двумя экранами, один из которых показывает скорость.

Движение осуществляет один электродвигатель мощностью 6,8 л.с., задний привод, а тормоза установлены только на передней оси.