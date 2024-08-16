В 1972 году стоимость этой модели составляла 14 000 долларов, в то время как более доступная 911 модель стоила на 3 000 долларов меньше.
Porsche 916: Компания произвела всего 11 концепт-каров
Поэтому эта модель считается редчайшей среди автомобилей Porsche. Производство было прекращено из-за высокой стоимости.
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CRI-CRI Создан опять во Франции, разработки начаты давным давно - в 1971 году
Этот самолет вы сможете украсть если вы просто сильнее обычного пятиклассника, так как его вес всего 78 кг.
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Fiat Topolino: Интересный автомобиль, который вызывает удивление
Вызывает удивление не только своим компактным видом, но и дизайном. Эту модель называли ласково «Микки Маус» из-за небольшого сходства между его фарами и ушами мышей.
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Talbot Lago Grand Sport: История компании Talbot напоминает кардиограмму
Множество подъёмов и спадов. Однако одна из их моделей была признана настоящим шедевром, и теперь многие коллекционеры мечтают стать обладателями такого автомобиля.
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Helica de Leyat: Кажется невероятным, что это автомобиль
Модель больше похожа на самолёт. Это удивительное транспортное средство было разработано французским авиатором Марселем Лейя.
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Уникальный автомобиль Lo-Res Car, разработанный для обувной компании United Nude
Разработанный для обувной компании United Nude, с встроенным электрическим двигателем, выглядит настолько футуристично, что Tesla Cybertruck кажется простым по сравнению.
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Пеликан часто встречается в символике: это священная птица мусульман
На эмблемах Ведомства благотворительных учреждений императрицы Марии, доноров в Скандинавии, на некоторых гербах, использовался в качестве алхимического символа, ныне — символ университета имени Герцена.
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