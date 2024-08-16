Fiat Topolino: Интересный автомобиль, который вызывает удивление

Topolino ещё и солидно выглядит, напоминая Rolls Royce, но всё же в более бюджетном варианте.

Производился он с 1936 по 1955 год и оснащался двигателем 569 кубический сантиметров и водяным охлаждением.

Максимальная скорость, которую автомобиль развивал около 85 км/ч.