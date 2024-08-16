Fiat Topolino: Интересный автомобиль, который вызывает удивление

Topolino ещё и солидно выглядит, напоминая Rolls Royce, но всё же в более бюджетном варианте.
Производился он с 1936 по 1955 год и оснащался двигателем 569 кубический сантиметров и водяным охлаждением.
Максимальная скорость, которую автомобиль развивал около 85 км/ч.
В 2023 году компания Fiat представила обновленную версию Topolino, но пока без конкретных технических характеристик. Ретро-дизайн явно имеет связь с прошлым.
Известно, что это будет электрокар.
Как заявляют производители, машина будет предназначена для самых юных клиентов.
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