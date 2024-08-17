Не типичный Chevrolet Corvette Callaway AeroWagen 2016

Сегодня такие компании, как Ford или Dodge, предлагают таких мощных, необузданных зверей, как Shelby GT500 и Hellcat, но Corvette по мнению американцев остается лучшим из того, что есть на белом свете.
Компания Callaway и Chevy имеют давние связи в плотном сотрудничестве.
И как раз таки Callaway разработала несколько кузовных решений для Corvette.
Callaway Corvette AeroWagen 2016 года - это идеальный американский Shooting Brake.
Построенный на базе Corvette C7, Callaway предлагает пакет, который превращает королеву маслкаров в заряженный Shooting Brake, а также предлагает пакет SC627, который позволяет довести общую мощность до 627 л.с.
Сочетание пакетов SC627 и AeroWagen вызовет безумную улыбку на лице каждого любителя автомобилей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__