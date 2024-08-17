Не типичный Chevrolet Corvette Callaway AeroWagen 2016

Сегодня такие компании, как Ford или Dodge, предлагают таких мощных, необузданных зверей, как Shelby GT500 и Hellcat, но Corvette по мнению американцев остается лучшим из того, что есть на белом свете.

Компания Callaway и Chevy имеют давние связи в плотном сотрудничестве.

И как раз таки Callaway разработала несколько кузовных решений для Corvette.