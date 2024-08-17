Не типичный Chevrolet Corvette Callaway AeroWagen 2016

15:58 2024-08-17
Не типичный Chevrolet Corvette Callaway AeroWagen 2016

Когда речь заходит о маслкарах, Corvette - это одна из вишенок на вершине вкусного торта - мира американских маслкаров.

Сегодня такие компании, как Ford или Dodge, предлагают таких мощных, необузданных зверей, как Shelby GT500 и Hellcat, но Corvette по мнению американцев остается лучшим из того, что есть на белом свете.

Компания Callaway и Chevy имеют давние связи в плотном сотрудничестве.

И как раз таки Callaway разработала несколько кузовных решений для Corvette.

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Callaway Corvette AeroWagen 2016 года - это идеальный американский Shooting Brake.

Построенный на базе Corvette C7, Callaway предлагает пакет, который превращает королеву маслкаров в заряженный Shooting Brake, а также предлагает пакет SC627, который позволяет довести общую мощность до 627 л.с.

Сочетание пакетов SC627 и AeroWagen вызовет безумную улыбку на лице каждого любителя автомобилей.

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