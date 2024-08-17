Инновационный дизайн этого мотоцикла был отражением стойкого стремления Рота к изучению нестандартных концепций автомобилей.
Mega Cycle (1967): Яркая модель названная Робертом Уильямсом - Mega
Эта удивительная мото модельбыла создана для перевозки Harley XLCH Рота с двигателем Buick V6.
Храмова Оксана
Богатейший жених Индии похудел на 108 кг, готовясь к свадьбе за 600 млн
Речь идет об Ананте Амбани, который с молодого возраста страдал ожирением, но ради любимой девушки взял себя в руки и сбросил половину своего веса.
Храмова Оксана
Тарантайка 1930 года и кибертрак Тесла: найди отличия
Оказывается, Илон Маск не первый, кто работал над изобретением кибертрака, уникальный прототип существовал почти сотню лет назад...
admin
История умалчивает, кто именно придумал OSI Mustang
Это итальянское чудо — нечто большее, чем просто переделка кузова. Сохранив 271-сильный V8 от донорской модели, автомобиль получил укороченную колёсную базу (с 2473 до 2400 миллиметров).
admin
В 1956 году автомобильный мир встретил новую звезду – концепт Buick
Концепт Buick Centurion. Эта машина не только была выставочным шедевром, но и стала предвестником будущего в области дизайна и технологий с точки зрения инженеров Buick.
admin
Винс Гарднер был гораздо большим, чем просто автомобильный стилист
Он был настоящим визионером и новатором, чьи работы и сегодня вдохновляют автодизайнеров по всему миру.
admin
Beatnik Bandit (1961), одно из самых узнаваемых произведений Рота
Авто воплощало в себе концепцию футуристического хот-рода с прозрачной кабиной и блестящим двигателем.
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