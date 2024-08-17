В 1956 году автомобильный мир встретил новую звезду – концепт Buick

Этот концепт-кар, будто воплощение мечты о завтрашнем дне, восхитил мир и вдохновил производителей того времени на создание нового поколения роскошных машин.

Неудержимый полет фантазии, но вот стеклянная крыша будет просто поджаривать пассажиров, как в теплице.