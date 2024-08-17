В 1956 году автомобильный мир встретил новую звезду – концепт Buick

Первоначально представленная на знаменитом шоу General Motors Motorama, она мгновенно привлекла внимание автомобильных энтузиастов и коллекционеров, падких на уникальные экземпляры автомобильной техники.
Для ценителей автомобилей, этот шедевр представляет уникальное сочетание искусства и инноваций, воплощающее мечты прошлого о машинах будущего.
Этот концепт-кар, будто воплощение мечты о завтрашнем дне, восхитил мир и вдохновил производителей того времени на создание нового поколения роскошных машин.
Неудержимый полет фантазии, но вот стеклянная крыша будет просто поджаривать пассажиров, как в теплице.
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