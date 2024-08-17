Тарантайка 1930 года и кибертрак Тесла: найди отличия

16:57 2024-08-17
Тарантайка 1930 года и кибертрак Тесла: найди отличия

Оказывается, Илон Маск не первый, кто работал над изобретением кибертрака, уникальный прототип существовал почти сотню лет назад...

На фото можно увидеть автомобиль, сильно смахивающий на современную модель Tesla. Снимок давно завирусился в сети с забавной подписью, явно подшучивающей над Илоном Маском. Картинка датирована 1930 годом.

Кто и когда сделал этот снимок, и что за чудо-техника на нем изображена - история умалчивает, об этом информации в сети нет. Автор поста назвал изобретение тарантайкой, тоже явно в шутку.

На самом деле, есть слово "таратайка", обозначающее двухколесную повозку с откидным верхом, и есть слово "тарантас" - четырехколесная повозка. Так что в этом случае, вероятно, произошло смешение двух названий. В обоих версиях в повозку запрягали лошадей.

Происхождение слова "таратайка" можно объяснить так: на неровной дороге эта конструкция сильно подпрыгивала и тарахтела. Такие тележки с опрокидывающимся кузовом широко использовались в горнодобывающем промысле для перевозки горной породы.

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А вот уже более современная копия знаменитого Tesla Cybertuck. Сделали этот шедевр самоделкины из Новосибирска, взяв за основу УАЗ. У авторов идеи свой канал на Ютуб - Garage54, и они известны необычными и забавными поделками, которые ребята ваяют из других автомобилей. К примеру, ледяной "Гелендваген" или шестиколесная Нива - это тоже их рук дело.

Культовый пикап Илона Маска сибиряки соорудили тоже из подручных материалов - в частности, из УАЗ 469. Концепция неокрашенного кузова была сохранена, как и его пропорции - все, как в оригинале. Панели новосибирского кибертрака сделаны из самой обычной 2-мм стали и, увы, ржавеющей. Колеса позаимствовали у ульяновского внедорожника. Мотор "КиберУАЗа" - видавший виды УМЗ мощностью 70 л. с.

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Нечто подобное удалось собрать умельцам с канала Пушка Гараж, свое изобретение они назвали Кибер Лада. Собрана за 8 дней из ВАЗ-2109, все расходы обошлись создателям в 80 000 рублей. Для сравнения, самую дешевую версию кибертрака Тесла сегодня можно приобрести примерно от 100 000 долларов.

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Вывод такой: расслабляться Илону Маску никак нельзя, ведь у него уже есть достойные конкуренты в России!

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19:32

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