Тарантайка 1930 года и кибертрак Тесла: найди отличия

На фото можно увидеть автомобиль, сильно смахивающий на современную модель Tesla. Снимок давно завирусился в сети с забавной подписью, явно подшучивающей над Илоном Маском. Картинка датирована 1930 годом.

Кто и когда сделал этот снимок, и что за чудо-техника на нем изображена - история умалчивает, об этом информации в сети нет. Автор поста назвал изобретение тарантайкой, тоже явно в шутку.

На самом деле, есть слово "таратайка", обозначающее двухколесную повозку с откидным верхом, и есть слово "тарантас" - четырехколесная повозка. Так что в этом случае, вероятно, произошло смешение двух названий. В обоих версиях в повозку запрягали лошадей.

Происхождение слова "таратайка" можно объяснить так: на неровной дороге эта конструкция сильно подпрыгивала и тарахтела. Такие тележки с опрокидывающимся кузовом широко использовались в горнодобывающем промысле для перевозки горной породы.