Тарантайка 1930 года и кибертрак Тесла: найди отличия

На фото можно увидеть автомобиль, сильно смахивающий на современную модель Tesla. Снимок давно завирусился в сети с забавной подписью, явно подшучивающей над Илоном Маском. Картинка датирована 1930 годом.
Кто и когда сделал этот снимок, и что за чудо-техника на нем изображена - история умалчивает, об этом информации в сети нет. Автор поста назвал изобретение тарантайкой, тоже явно в шутку.
На самом деле, есть слово "таратайка", обозначающее двухколесную повозку с откидным верхом, и есть слово "тарантас" - четырехколесная повозка. Так что в этом случае, вероятно, произошло смешение двух названий. В обоих версиях в повозку запрягали лошадей.
Происхождение слова "таратайка" можно объяснить так: на неровной дороге эта конструкция сильно подпрыгивала и тарахтела. Такие тележки с опрокидывающимся кузовом широко использовались в горнодобывающем промысле для перевозки горной породы.
А вот уже более современная копия знаменитого Tesla Cybertuck. Сделали этот шедевр самоделкины из Новосибирска, взяв за основу УАЗ. У авторов идеи свой канал на Ютуб - Garage54, и они известны необычными и забавными поделками, которые ребята ваяют из других автомобилей. К примеру, ледяной "Гелендваген" или шестиколесная Нива - это тоже их рук дело.
Культовый пикап Илона Маска сибиряки соорудили тоже из подручных материалов - в частности, из УАЗ 469. Концепция неокрашенного кузова была сохранена, как и его пропорции - все, как в оригинале. Панели новосибирского кибертрака сделаны из самой обычной 2-мм стали и, увы, ржавеющей. Колеса позаимствовали у ульяновского внедорожника. Мотор "КиберУАЗа" - видавший виды УМЗ мощностью 70 л. с.
Нечто подобное удалось собрать умельцам с канала Пушка Гараж, свое изобретение они назвали Кибер Лада. Собрана за 8 дней из ВАЗ-2109, все расходы обошлись создателям в 80 000 рублей. Для сравнения, самую дешевую версию кибертрака Тесла сегодня можно приобрести примерно от 100 000 долларов.
Вывод такой: расслабляться Илону Маску никак нельзя, ведь у него уже есть достойные конкуренты в России!
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