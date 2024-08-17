Богатейший жених Индии похудел на 108 кг, готовясь к свадьбе за 600 млн

19:32 2024-08-17
Богатейший жених Индии похудел на 108 кг, готовясь к свадьбе за 600 млн

Речь идет об Ананте Амбани, который с молодого возраста страдал ожирением, но ради любимой девушки взял себя в руки и сбросил половину своего веса.

Анант Амбани - младший сын Мукеша и Ниты Амбани - в 2016 году взорвал интернет, когда похудел на сто с лишним килограммов и выложил свои новые снимки в сеть.

Такую  цель парень поставил перед собой в преддверии двух знаменательных событий: своего 21-летия и свадебной церемонии. 

Анант Амбани - отпрыск богатейшего человека Индии, который возглавляет конгломерат Reliance Industries с годовым доходом примерно в 110 млн долларов США. Весной Forbes признал Мукеша Амбани самым богатым человеком в Азии и девятым по счету в списке самых богатых людей мира.

Невестой должна была стать Ананта - Радхика, она же наследница фармацевтического магната Шри Вирена Мерчанта. Это исполнительный директор известной индийской медицинской компании Encore Healthcare. 

Чтобы помочь сыну похудеть, семья нашла для него личного тренера - Винода Чанну, который уже успешно работал со многими звездами Болливуда. 12 сеансов у такого тренера стоят примерно 120 000 рупий, в то время как средняя зарплата в Индии в 2024 году составила 31 875 рупий.

Итак, за полтора года молодой человек смог избавиться примерно от половины своего веса. Он сократил ежедневное потребление калорий до 1200-1500, сильно уменьшил порции, увеличив количество продуктов с большим содержанием клетчатки и белка.

Каждый день мужчина проходил пешком до 21 км в быстром темпе, дополняя нагрузку 5-6 часами других тренировок, включая йогу, плавание, кардиоупражнения.

Результат превзошел все ожидания! Поклонники Ананта в сети были в бурном восторге.

Однако через какое-то время сильно похудевший Анант снова стал набирать вес. Увы, мечта появиться на брачной церемонии стройным, так и не сбылась.

Дело в том, что молодой человек страдает тяжелой формой хронической астмы. Переболев коронавирусом, чтобы восстановить здоровье, мужчина начал принимать большие дозы стероидов. Это привело к новой волне ожирения.

Ситуация усугубилась предсвадебной суетой. Мероприятие обещало стать выдающимся событием. Естественно, Анант, очень нервничал по поводу предстоящего бракосочетания. От этого вес набирался еще быстрее. 

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Свадьба состоялась в этом году в середине июля, она продолжалась 4 дня и отмечалась с грандиозным размахом. На торжестве присутствовали  1200 гостей.

Семье пришлось раскошелиться на 600 млн долларов США. Но это не сильно ударило по карману богатой родни жениха, ведь расходы на свадебную церемонию составили лишь 0,5% от всего состояния Амбани.

В настоящий момент мужчина стремится вернуть себе стройный облик, он продолжает бороться с лишними килограммами и по-прежнему настроен на успех.

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