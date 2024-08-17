Богатейший жених Индии похудел на 108 кг, готовясь к свадьбе за 600 млн

Анант Амбани - младший сын Мукеша и Ниты Амбани - в 2016 году взорвал интернет, когда похудел на сто с лишним килограммов и выложил свои новые снимки в сеть.

Такую цель парень поставил перед собой в преддверии двух знаменательных событий: своего 21-летия и свадебной церемонии.

Анант Амбани - отпрыск богатейшего человека Индии, который возглавляет конгломерат Reliance Industries с годовым доходом примерно в 110 млн долларов США. Весной Forbes признал Мукеша Амбани самым богатым человеком в Азии и девятым по счету в списке самых богатых людей мира.

Невестой должна была стать Ананта - Радхика, она же наследница фармацевтического магната Шри Вирена Мерчанта. Это исполнительный директор известной индийской медицинской компании Encore Healthcare.

Чтобы помочь сыну похудеть, семья нашла для него личного тренера - Винода Чанну, который уже успешно работал со многими звездами Болливуда. 12 сеансов у такого тренера стоят примерно 120 000 рупий, в то время как средняя зарплата в Индии в 2024 году составила 31 875 рупий.

Итак, за полтора года молодой человек смог избавиться примерно от половины своего веса. Он сократил ежедневное потребление калорий до 1200-1500, сильно уменьшил порции, увеличив количество продуктов с большим содержанием клетчатки и белка.

Каждый день мужчина проходил пешком до 21 км в быстром темпе, дополняя нагрузку 5-6 часами других тренировок, включая йогу, плавание, кардиоупражнения.

Результат превзошел все ожидания! Поклонники Ананта в сети были в бурном восторге.

Однако через какое-то время сильно похудевший Анант снова стал набирать вес. Увы, мечта появиться на брачной церемонии стройным, так и не сбылась.

Дело в том, что молодой человек страдает тяжелой формой хронической астмы. Переболев коронавирусом, чтобы восстановить здоровье, мужчина начал принимать большие дозы стероидов. Это привело к новой волне ожирения.

Ситуация усугубилась предсвадебной суетой. Мероприятие обещало стать выдающимся событием. Естественно, Анант, очень нервничал по поводу предстоящего бракосочетания. От этого вес набирался еще быстрее.