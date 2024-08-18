Plymouth Cuda была самой быстрой американской серийной машиной 1970 года

Cuda также была самой быстрой американской серийной машиной 1970 года.
Plymouth Hemi Cuda это самый злой поникар, выпускавшийся подразделением Plymouth.
Он был создан на базе Plymouth Barracuda и оснащался мощным 426-кубовым двигателем Hemi V8.
Plymouth выпустил 666 моделей 1970 426 Hemi Cuda, включая 652 хардтопа и 14 кабриолетов.
Plymouth Road Runner 426 Hemi 1969 года занимает второе место с результатом 13,32 секунды на четверть мили.
Философию этой модели можно описать двумя словами – дешево и сердито.
Plymouth Road Runner 426 Hemi 1970 года занимает третье место, показав результат в 13,34 секунды на четверть мили и весьма солидную выходную скорость в 173 километра в час.
Road Runner был бюджетным маслкаром, возможно – не самым красивым авто 1970 года.
В золотую эпоху маслкаров автомобильные журналы тестировали в разгоне на четверти мили десятки машин и публиковали результаты этих тестов на своих страницах.
Разумеется, среди этих машин были и Мопары - Доджи и Плимуты - под капотами которых билось самое могучее бензиновое сердце – двигатель 426 HEMI V8, известный своими полусферическими камерами сгорания и колоссальной производительностью.
Заводская версия HEMI, также известная как Street HEMI, развивала 425 лошадиных сил на 5000 об/мин и 664 Ньютон-метра с объёма в 425,5 кубических дюйма или 6974 кубических сантиметра.
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