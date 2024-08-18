Plymouth Cuda была самой быстрой американской серийной машиной 1970 года

В золотую эпоху маслкаров автомобильные журналы тестировали в разгоне на четверти мили десятки машин и публиковали результаты этих тестов на своих страницах.

Разумеется, среди этих машин были и Мопары - Доджи и Плимуты - под капотами которых билось самое могучее бензиновое сердце – двигатель 426 HEMI V8, известный своими полусферическими камерами сгорания и колоссальной производительностью.

Заводская версия HEMI, также известная как Street HEMI, развивала 425 лошадиных сил на 5000 об/мин и 664 Ньютон-метра с объёма в 425,5 кубических дюйма или 6974 кубических сантиметра.