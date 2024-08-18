Загадочное мертвое озеро в Беларуси: разбираемся, где правда, а где вымысел

16:03 2024-08-18
Загадочное мертвое озеро в Беларуси: разбираемся, где правда, а где вымысел

Говорят, что в нем ничего не растет и не водится ничего живого, купаться, конечно, нельзя, и даже комары облетают это место стороной.

Озеро пытались изучать в 2005 году и якобы обнаружили много странностей. Разгадки так и не были найдены, а вот новых загадок появилось еще больше.

В интернете есть информация, будто бы исследователи не смогли пробыть в воде больше двух минут, а потом тяжело заболели.

Можно встретить и такие сообщения, будто бы совсем недавно провели еще одно исследование с современным оборудованием и нашли таинственный научный город-лабораторию прямо на дне, а в самой воде обнаружили частицы урана. Насколько правдивы такие истории?..

Вообще про озеро разговоров ходит много - среди них и байки из народа, и старинные легенды из глубокой древности.

Например, говорят, что на дне находится пропавшая деревня и утонувшая церковь, которая так волшебно влияет на воду.

Можно услышать рассказы о том, что озеро это стерильное и якобы отстирывает любое белье без мыла. А еще, что в нем нет дна, но и утонуть тоже нельзя - будто бы мертвый водоем выталкивает всех на поверхность.

На самом деле место очень красивое, расположено в Светлогорском районе в глухом лесу, имеет правильную округлую форму, и вода - чистая и прозрачная. У водоема есть и нормальное название - официально это Синее озеро, но все упорно зовут его Мертвым.

В 2016 году странное место решили посетить обозреватели издания "Онлайнер" и провести свое расследование. Что удалось выяснить?

Кое-какая живность там все-таки водится - на поверхности воды можно встретить водяных скорпионов, водомерок, ужей, есть и лягушки, бабочки разные.

Окружает озеро трясина шириной 10-20 метров.

Водных растений действительно не видно, как и рыб, птиц тоже по близости нет.

Кстати, дно все-таки есть, оно устлано корягами и до него - 2,6 метров. Никаких затонувших деревень, церквей или научных городов там не оказалось. Все, кто нырял, спокойно вернулись назад и все выжили, никто не заболел.

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Образцы воды, взятые из озера показали: аномально низкий уровень рН и такое же низкое содержание кислорода.

Количество бактерий на 100 кубических сантиметров низкое, что доказывает, что в водоеме почти нет жизни.

Показатели подтверждают, что озеро мало пригодно для живых организмов, но ничего мистического в этом нет.

Нитриты и нитраты не обнаружились, уран, кстати, - тоже.

Исследования 2005 года показали, что вода близка по составу к дистиллированной. Вдоль берега нашли крупные отложения сфагнума, в глубине выявили присутствие хитина насекомых. Это значит, очень давно это озеро было вполне пригодно для жизни.

Петр Митрахович, кандидат наук, участник исследовательской экспедиции 2005 года объяснил, почему у поверхности мертвой воды все еще можно встретить живые организмы:

Если вы видели там земноводных, головастиков, то, возможно, это означает, что у берега дождевые стоки несколько понижают кислотность воды и там возможна жизнь тех, кто сумел приспособиться.

Еще один интересный момент: вода действительно хорошо отстирывает без порошка. В этом убедилась собкор "СБ", которая побывала на озере в 2005 году.

Кстати, она же рассказала, что в 2001 году здесь была еще одна экспедиция под руководством Анны Вашкевич - заведующая лабораторией межрайонной инспекции природных ресурсов и окружающей среды.

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Она объяснила, почему вода в озере мертвая и почему в ней все легко отстирывается. Оказалось, под озером находится болото, а вода насыщена сероводородом и к тому же кислая:

Вода кислая, в ней мало солей, а значит, мягкая. Потому не исключаю, что в ней прекрасно и стирать, и мыться.

Эксперты полагают, что озеро действительно умирает и в скором времени вообще перестанет существовать, потому что оно постепенно превращается в болото. И такое озеро в Беларуси не единственное, есть еще, например, Баторино в Мядельском районе или Ельня в Миорском. 

Оказывается, все научно объяснимо, а мистику про мертвые озера придумывают люди.

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