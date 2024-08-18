Загадочное мертвое озеро в Беларуси: разбираемся, где правда, а где вымысел

Озеро пытались изучать в 2005 году и якобы обнаружили много странностей. Разгадки так и не были найдены, а вот новых загадок появилось еще больше.

В интернете есть информация, будто бы исследователи не смогли пробыть в воде больше двух минут, а потом тяжело заболели.

Можно встретить и такие сообщения, будто бы совсем недавно провели еще одно исследование с современным оборудованием и нашли таинственный научный город-лабораторию прямо на дне, а в самой воде обнаружили частицы урана. Насколько правдивы такие истории?..

Вообще про озеро разговоров ходит много - среди них и байки из народа, и старинные легенды из глубокой древности.

Например, говорят, что на дне находится пропавшая деревня и утонувшая церковь, которая так волшебно влияет на воду.

Можно услышать рассказы о том, что озеро это стерильное и якобы отстирывает любое белье без мыла. А еще, что в нем нет дна, но и утонуть тоже нельзя - будто бы мертвый водоем выталкивает всех на поверхность.

На самом деле место очень красивое, расположено в Светлогорском районе в глухом лесу, имеет правильную округлую форму, и вода - чистая и прозрачная. У водоема есть и нормальное название - официально это Синее озеро, но все упорно зовут его Мертвым.

В 2016 году странное место решили посетить обозреватели издания "Онлайнер" и провести свое расследование. Что удалось выяснить?

Кое-какая живность там все-таки водится - на поверхности воды можно встретить водяных скорпионов, водомерок, ужей, есть и лягушки, бабочки разные.

Окружает озеро трясина шириной 10-20 метров.

Водных растений действительно не видно, как и рыб, птиц тоже по близости нет.

Кстати, дно все-таки есть, оно устлано корягами и до него - 2,6 метров. Никаких затонувших деревень, церквей или научных городов там не оказалось. Все, кто нырял, спокойно вернулись назад и все выжили, никто не заболел.