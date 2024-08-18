Wolfrace SONIC с двумя двигателями V8 и шестью колесами был создан, чтобы удивлять и продавать

Несколько лет 1981 Wolfrace SONIC путешествовал по британским и европейским выставкам, неизменно становясь их главной достопримечательностью.
И, конечно же, при каждом публичном появлении, он «рекламировал» новые литые диски Wolfrace SONIC, 13-дюймовые на передних колесах и 15-дюймовые на задних, обутые в резину Pirelli Cinturato P7.
Во многом именно благодаря прототипу SONIC алюминиевые диски одноименной серии стали одним из самых успешных продуктов компании Wolfrace 80-х годов, с общим тиражом, превысившим 250,000 проданных экземпляров.
В начале 90-х шестиколесный суперкар Wolfrace SONIC для фотосессии журнала Playboy был перекрашен в красный цвет, а затем он был продан в частную коллекцию и надолго исчез с поля зрения.
Но в 2015-м году эта уникальная машина появилась на eBay и нашла нового владельца всего за £18,100 ($30,000 в ценах 2022 года).
По слухам, в настоящий момент SONIC претерпевает полномасштабную реставрацию.
Wolfrace Wheels, тем временем, живёт и здравствует, предлагая к покупке широчайший ассортимент легкосплавных дисков для четырехколесной техники любого класса – от внедорожников до суперкаров.
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