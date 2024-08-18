Wolfrace SONIC с двумя двигателями V8 и шестью колесами был создан, чтобы удивлять и продавать

Несколько лет 1981 Wolfrace SONIC путешествовал по британским и европейским выставкам, неизменно становясь их главной достопримечательностью.

И, конечно же, при каждом публичном появлении, он «рекламировал» новые литые диски Wolfrace SONIC, 13-дюймовые на передних колесах и 15-дюймовые на задних, обутые в резину Pirelli Cinturato P7.

Во многом именно благодаря прототипу SONIC алюминиевые диски одноименной серии стали одним из самых успешных продуктов компании Wolfrace 80-х годов, с общим тиражом, превысившим 250,000 проданных экземпляров.