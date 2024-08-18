Помните Ховерборд из фильма "Назад в будущее 2"

Лексус давно работал с учеными из исследовательского института в Дрездене и специалистами по магнитным технологиям над разработкой доски, которая использует магнитные поля для левитации.

Ховерборд Лексус имеет форму скейтборда без колес, но с более глубоким профилем. В его основу встроены две криостата - камеры, предназначенные для поддержания температуры "сверхпроводящего" материала при температуре -197 градусов Цельсия с использованием жидкого азота.

При такой низкой температуре материал создает магнитное поле.

При размещении над другим магнитным полем, подобным тому, которое исходит от поверхности скейтпарка, возникающее между ними отталкивание вызывает магнитную левитацию.

Для тестирования и демонстрации ховерборда под скейтпарком в Барселоне, где снимался рекламный ролик, было проложено более 200 метров магнитного покрытия.

В ролике показано, как гонщики скользят по поверхности скейтпарка и даже по верхушке бассейна.

Хотя ховерборд Лесус является одной из самых инновационных разработок последних лет в области скейтбординга, другие дизайнеры также обновили стандартную модель.