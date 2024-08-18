Таинственное спорткупе Lexus было замечено на принадлежащем Toyota треке

Тогда японский автопроизводитель уже обещал, что концептуальный автомобиль переходит на стадию разработки, и мы предсказали, что он может стать следующим поколением роскошного спортивного купе Lexus RC, учитывая, что у Toyota уже есть GR86 и Supra, а Lexus могли бы использовать созданный ажиотаж, чтобы сделать его особенным и заменить старый RC на что-то более спортивное, чем нынешнее купе LC.
Если эта модель каким-то образом окажется еще одним спортивным автомобилем Toyota наряду с GR86 и Supra, она, вероятно, получит тот же брендинг производительности GR; если это Lexus, то он может получить название RC, LC или LFA или что-то подобное.
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