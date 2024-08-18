Таинственное спорткупе Lexus было замечено на принадлежащем Toyota треке

Тогда японский автопроизводитель уже обещал, что концептуальный автомобиль переходит на стадию разработки, и мы предсказали, что он может стать следующим поколением роскошного спортивного купе Lexus RC, учитывая, что у Toyota уже есть GR86 и Supra, а Lexus могли бы использовать созданный ажиотаж, чтобы сделать его особенным и заменить старый RC на что-то более спортивное, чем нынешнее купе LC.