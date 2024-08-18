2025 Toyota GR Supra не будет иметь 4-цилиндрового варианта

Обе комплектации 3.0 и 3.0 Premium (единственные доступные для 2025 GR Supra) оснащены адаптивной подвеской с регулируемыми амортизаторами (Adaptive Variable Suspension, AVS) с режимами Normal, Sport и Individual.

Здесь по-прежнему используется тот же самый 3,0-литровый турбированный рядный 6-цилиндровый двигатель, выдающий 382 л.с. и 500 Нм крутящего момента, с которыми справятся стандартные шины Michelin Pilot Super Sport.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды, а механическая коробка передач - за 4,2 секунды, так что у вас не возникнет проблем при перестроении в поток.