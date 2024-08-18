Шесть самых жутких пандемий в истории человечества

19:39 2024-08-18
Шесть самых жутких пандемий в истории человечества

Коронавирус надолго запомнится людям и наверняка попадет на страницы учебных пособий, однако эта пандемия была далеко не самой страшной, история знает и более серьезные случаи.

Антонинова чума в 165 году (чума Галена - названа по имени описавшего ее врача):

Пандемия забрала жизни почти 10 млн людей, в крупных городах (Рим, Афины, Сиракузы, Эфес) умерла половина жителей.

В Римской империи было хорошо развито дорожное сообщение, что способствовало распространению болезни.

Говорят, что Марк Аврелий Антонин умер от этой чумы, что и дало ей такое название.

Лечения не было, избавлять от хвори пытались многочисленные мошенники, используя различные магические ритуалы. Также распространены были кровопускания, отвары трав и кореньев.

Юстинианова чума в 544 году (назвна в честь имератора):

Унесла жизни около 100 млн людей, считается, что пришла из Египта или африканской провинции. Есть версия, что чума проникла из Китая.

Современные исследователи убеждены, что болезнь разносилась крысами и их блохами.

Каждый день чума косила по 5-10 тысяч человек в Римской империи. Причем не всегда она проявлялась открыто, часто люди болели без видимых внешних. В других случаях это были уродливые наросты на теле.

Сначала чума хозяйничала в Восточной Римской империи, потом добралась до Европы.

Черная смерть в 1346-1353: 

Эта пандемия забрала более 60% населения планеты! Переносчиками заразы были блохи. Болели в двух формах - бубонной и септической как и в случае с Юстиниановой чумой. Была еще и третья форма - легочная, вызывавшая кашель с кровью.

В этот период папа римский даже разрешил многоженство на некоторое время в Центральной Германии, был узаконен отказ от целибата священников.

Смертность наступала в 90% случаев. Никто не знал причину болезни и не умел ее лечить. Многих невинных людей за колдовство отправили на костре, в том числе случались массовые еврейские погромы.

Холерная пандемия 1852-1860:

Всего их было семь, самые страшные - первые три. Опасная кишечная инфекция косила людей сотнями тысяч повсюду.

В середине 19 века Джон Сноу нашел источник заражения. Это была вода. Бороться с болезнью стало проще.

Холера может вспыхнуть в любой момент и сегодня, особенно высока опасность в Африканских странах.

Пандемия натуральной оспы (с середины 15 до конца 18 веков):

Считается что первое заражение случилось от верблюда в Ираке или Сирии. Искоренили болезнь тотальной вакцинацией, в 1979 году ВОЗ сообщила, что оспа побеждена окончательно.

Страх перед болезнью был настолько силен, что медиков, которые не могли вылечить больного, запросто казнили.

Кто выживал, получал пожизненный иммунитет. Тело у больных покрывалось язвами, появлялся бред, развивалась высокая  температура, возникала слепота, на коже в итоге оставались рубцы.

Испанка 1918 года:

Это была первая версия гриппа, которая убила за пару лет сотню миллионов людей.

Пандемия совпала с окончанием Первой мировой войны и сопутствующими ей антисанитарией, плохим питанием, авитаминозом.

Болезнь начала распространяться из США, но долгое время информация о ней замалчивалась. Поэтому первые явные сведения пришли из Испании.

Степень заражаемости была очень высока, летальный исход наступал очень быстро. Основные симптомы испанки - низкое давление, тахикардия, кашель с кровью. Самыми опасными были случаи без всяких проявлений.

Выживали, как ни странно, старики и дети, люди среднего возраста были в группе риска.

Испанка ушла сама собой, так же неожиданно, как и пришла. Есть мнение, что вирус мутировал и оттого перестал быть смертельно опасным.

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