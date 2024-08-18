Медики в Индии «живут в страхе» после изнасилования и убийства врача

"Мы хотим справедливости, мы хотим справедливости" эхом разносится по улицам индийской столицы.

В эти выходные сотни врачей и медперсонала протестовали на улицах Дели против жестокого изнасилования и убийства их коллеги.

Это беспрецедентная кампания, которая привела к 24-часовой забастовке во всех государственных больницах.

К ним также присоединились в знак солидарности частнопрактикующие врачи по всей стране.

Индийская медицинская ассоциация, имеющая более 1700 отделений и насчитывающая 350 000 врачей, призвала к забастовке с 6 утра субботы до того же времени воскресенья.

Это крупнейшая забастовка индийских врачей за десятилетие, которая означает, что все службы, кроме неотложной помощи, остаются без присмотра.

Сообщается, что число пострадавших составляет около миллиона.

Доктор Смита Малхотра, педиатр, участвовавшая в акции протеста в Дели, сказала Sky News:

"Этот инцидент отражает гниль в нашем обществе, неуважение к женщинам и к самой профессии. Нападения на врачей участились день ото дня, и они становятся все хуже."

Жестокость преступления потрясла здесь всех.

9 августа женщина-врач отдыхала после долгой смены в больнице RG Kar в Калькутте. На следующее утро ее тело было найдено изуродованным, подвергшимся сексуальному насилию и убитым.

Ее мать говорила с ней последней в 23:15. Когда она попыталась дозвониться ей утром, та не взяла трубку.

Врачи больницы начали требовать надлежащего расследования, и несколько ночей спустя больница подверглась вандализму. Несколько врачей во время бдения были избиты.

Высокий суд Калькутты вмешался, когда посчитал, что местная полиция некомпетентна в рассмотрении дела.

Расследование было передано Центральному бюро расследований, федеральному агентству.

С тех пор 31-летний гражданский волонтер был взят под стражу.

"Как мы можем работать, когда мы не в безопасности?"

Доктор Кумари Ачарья, невролог больницы имени Рама Манохара Лохиа, рассказала Sky News:

"Жестокости в отношении врачей происходят каждый день, но врачи обычно не готовы протестовать, поскольку мы знаем, что это навредит нашим пациентам. Но на этот раз все выступили, потому что это был такой серьезный инцидент.

Больницы - это наши дома, мы проводим здесь много часов, и все равно это происходит с нами. Как мы можем служить людям, если сами не в безопасности?"

В больнице Леди Хардинг произошло короткое противостояние между врачами и полицией.

Полицейские заперли ворота, чтобы предотвратить марш врачей, но после заверений, что он будет ненасильственным, протестующим, наконец, разрешили выйти на оцепленную улицу.

В интервью Sky News доктор Панкадж Гарг, педиатр из больницы Сэра Ганга Рама, сказал:

"Моя дочь работает интерном в медицинском колледже Леди Хардинг. Она была на ночном дежурстве три дня назад, я звонил ей три раза за ночь, чтобы узнать, все ли с ней в порядке, именно такого рода страх сейчас испытываем мы, родители".

Медицинские ассоциации требуют принятия центрального закона о защите по всей стране, который обеспечит тщательный пересмотр условий труда и гарантированные безопасные помещения для врачей-резидентов.

Они также призывают к скорейшему расследованию, правосудию и выплате компенсации семье в последнем случае.

Доктор Гарг говорит:

"Если мы не будем в безопасности в наших больницах, то эта система здравоохранения рухнет. Мы хотим принятия центрального закона о защите, безопасность наших врачей превыше всего. Законодатели говорят, что это проблема здоровья, но безопасность врача - это не проблема здоровья, это фундаментальное право. Правительство должно выполнить свой основной долг и ответственность по спасению меня как гражданина ".

Случай, напоминающий убийство студента в 2012 году

Этот случай является печальным напоминанием о жестоком групповом изнасиловании и убийстве студентки-физиотерапевта в Дели в 2012 году.

Ярость и гнев этого инцидента вызвали общенациональные протесты.