Невероятное чудо Неаполя: несколько раз в году кровь Святого Януария «закипает» и предсказывает катастрофы

Позже на этом месте был воздвигнут алтарь. Чаши запечатали в урну, где красная жидкость «засохла». Иногда она непонятным образом возвращалась в прежнее состояние…

Это происходит во время молитвы, когда местный епископ держит сосуд в руках. Священная жидкость может забурлить через несколько минут, иногда проходят часы.

Бывает и такое, когда чудо не происходит вовсе. В этом случае, как гласит поверье, в городе будут крупные неприятности. Это подтверждалось уже несколько раз. Когда чудо не происходило, случились такие события: Вторая мировая война, извержение Везувия, землетрясение большой силы.

Говорят, по крови мученика удалось предсказать 22 эпидемии, 11 революций, три засухи, девяти смертей римских пап за одну неделю, 14 смертей архиепископов за 30 дней, четыре войны, 19 землетрясений, три религиозных гонения.

Примерно через сутки после явления чуда, кровь опять становится порошком.

Процесс превращения крови из сухой в жидкую неоднократно интересовал современных ученых. Они множество раз просили разрешения вскрыть прозрачную чашу, чтобы взять несколько капель для исследования, но церковь была против.

Одна из групп итальянских исследователей провела спектральный анализ святыни в жидком состоянии через стеклянную поверхность сосуда и объявила, что жидкость содержит гемоглобин. Но полученные результаты не удовлетворили скептиков.

Представители Итальянской ассоциации изучения паранормальных явлений во главе с профессором Маргаритой Хак посчитали «чудо» за фальсификацию и постарались тоже найти ему научное объяснение.

Они считают, что волшебством руководит химическое вещество, которое по цвету напоминает кровь. Скорее всего, оно основано на базе железа. Пока вещество в покое, это гелеобразная масса. Стоит потрясти емкость, оно превращается в жидкость.

Методом подбора научные сотрудники проверяли компоненты, которыми могли владеть древние алхимики несколько столетий назад. Наконец-то, взяв воду, соль, мел и минерал молизит (безводный хлорид железа (III)), что входит в состав застывшей лавы Везувия, исследователи получили нечто, похожее на человеческую кровь.