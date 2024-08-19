Цикада 3301: следующая загадка квеста может появиться уже в 2025 году

Первое сообщение от таинственных "цикад" мир получил в 2012 году, но перед этим гораздо раньше была другая история, о которой имеет смысл напомнить.

В мае 1966 года редакция издания Times получила письмо от читательницы, проживавшей на острове Фиджи. Она рассказала о том, что смогла, наконец, разгадать кроссворд № 673, опубликованный в газете Daily Telegraph 4 апреля 1932 года. То есть на разгадывание кроссворда у нее ушло 34 года! Вряд ли кто-то смог побить этот рекорд.

Это был непростой кроссворд, а специальное задание для поиска гениальных математиков. Искала их американская спецслужба для проведения секретной операции, которой было суждено кардинально изменить ход Второй мировой войны...

Эта история имеет определенную связь с историей "Цикады", но об этом - позже.

Итак, 4 января 2012 года на анонимном форуме 4Chan пользователи увидели странное послание: изображение цикады и рядом белый текст на черном фоне.

Привет. Мы ищем лиц с высоким интеллектом. Для этого мы разработали тест.

В этом изображении есть скрытое сообщение.

Найдите его, и оно покажет вам, как найти нас. С нетерпением ждём тех немногих, кому удастся пройти весь путь.

Удачи.

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Кто-то воспринял это как шутку, а кто-то принялся изо всех сил разгадывать загадку, и разгадал в итоге, но таких было немного. Ответ скрывался в самой картинке, скрытое сообщение было зашифровано с помощью цифровой стенографии. Чтобы его прочесть, надо было открыть файл в текстовом редакторе.