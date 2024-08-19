Цикада 3301: следующая загадка квеста может появиться уже в 2025 году

Первое сообщение от таинственных "цикад" мир получил в 2012 году, но перед этим гораздо раньше была другая история, о которой имеет смысл напомнить.
В мае 1966 года редакция издания Times получила письмо от читательницы, проживавшей на острове Фиджи. Она рассказала о том, что смогла, наконец, разгадать кроссворд № 673, опубликованный в газете Daily Telegraph 4 апреля 1932 года. То есть на разгадывание кроссворда у нее ушло 34 года! Вряд ли кто-то смог побить этот рекорд.
Это был непростой кроссворд, а специальное задание для поиска гениальных математиков. Искала их американская спецслужба для проведения секретной операции, которой было суждено кардинально изменить ход Второй мировой войны...
Эта история имеет определенную связь с историей "Цикады", но об этом - позже.
Итак, 4 января 2012 года на анонимном форуме 4Chan пользователи увидели странное послание: изображение цикады и рядом белый текст на черном фоне.
Привет. Мы ищем лиц с высоким интеллектом. Для этого мы разработали тест.
В этом изображении есть скрытое сообщение.
Найдите его, и оно покажет вам, как найти нас. С нетерпением ждём тех немногих, кому удастся пройти весь путь.
Удачи.
3301
Кто-то воспринял это как шутку, а кто-то принялся изо всех сил разгадывать загадку, и разгадал в итоге, но таких было немного. Ответ скрывался в самой картинке, скрытое сообщение было зашифровано с помощью цифровой стенографии. Чтобы его прочесть, надо было открыть файл в текстовом редакторе.
Дальше были другие загадки - одна круче другой, доступ к новому ребусу лежал в предыдущем задании.
Цифровыми загадками таинственные "цикады" не ограничивались. В одном из заданий умникам был предложен телефонный номер. Позвонив на номер, участники квеста слышали мужской голос, который знакомил их с новой загадкой.
Для выполнения другого задания, надо было посетить 14 городов мира, начиная от Москвы и заканчивая Лос-Анджелесом. И это уже не было похоже на чью-то забавную шутку...
Загадки становились все более сложными, отсеивая умнейших из умных. В них были отсылки к текстам древнейших литературных памятников, философским текстам, произведениям мирового искусства... Для успешного прохождения квеста участник должен был обладать реально высоким интеллектом и очень широким кругозором.
Последнее задание в этом цикле нужно было выполнить в определенный срок, в разгадке пряталась ссылка на секретный сайт в даркнете. Там самые продвинутые "игроки" должны были получить дальнейшие инструкции и более подробную информацию о тайной организации. Кто не успел уложиться в срок, теряли доступ к этой ссылке.
Потом были другие циклы головоломок - всего три: 4 января 2012 года, 5 января 2013 года и 6 января 2014 года.
История настолько взбудоражила мир, что по ее мотивам в 2021 году Universal Pictures сняла кибер-триллер "Цикада 3301: Квест для хакера".
Один из тех, кто дошел до конца, решился поведать об этом обществу и дал интервью изданию Роллинг Стоунс.
Им оказался 15-летний парень по имени Маркус. Вот какое послание он получил от цикад, когда разгадал последнюю загадку в первом цикле квеста:
Мы лишь группа людей, объединённая общими убеждениями. Мы не хакеры и не пираты. Мы не занимаемся нелегальной деятельностью. Если Вы откажетесь – мы поймем. Но если Вы согласитесь и соврете нам, мы об этом обязательно узнаем. Мы – организация, занимающаяся продвижением в сети свободы, безопасности и права на частную жизнь.
Кстати, последнюю загадку третьего цикла заданий в 2014 году никто так и не смог разгадать, ну, по крайней мере, в сеть сведения о разгадке не просочились. Интеллектуалы уперлись в книгу рун Liber Primus, составленной самой «Цикадой».
А что же было дальше, куда попал Маркус в даркнете и что он там делал?
Прибывшие в темный интернет лучшие из лучших должны были завести электронный ящик и предоставить его данные на сайте.
Вот такие поздравления получали новые члены команды от бывалых "цикад":
Мы не хакерская группа и не распространители вареза. Мы не участвуем в незаконной деятельности, как и наши участники. Если вы занимаетесь незаконной деятельностью, мы просим вас немедленно её прекратить или отказаться от членства. Мы не будем задавать вопросы, если вы откажетесь. Однако, если вы солжёте нам, мы об этом узнаем (…)
Вам, несомненно, интересно, чем мы занимаемся. Мы очень похожи на think tank в том смысле, что наше основное внимание сосредоточено на исследованиях и разработке методов, помогающих идеям, которые мы отстаиваем: свобода, неприкосновенность частной жизни, безопасность.
Итак, организация собирала единомышленников, чтобы отстаивать ценности анонимности, конфиденциальности и шифрования. Люди, которых они искали, должны были круто разбираться в шифровании, криптографии, IT-сфере.
Новичкам также объяснили, откуда взялось название "Цикада 3301".
В восточной части США живет необычный род цикад Magicicada, и он очень выделяется на фоне остальных насекомых. Все дело в том, что у этих цикад уникальные жизненные циклы, равные 13 и 17 годам.
Группы насекомых ("выводки" - broods), долгое время пребывают под землей в форме недвижимых личинок, питаются соком деревьев.
Когда проходит 13 или 17 лет, выводок резко и сразу весь одновременно вылезает из-под земли. И полчища этих насекомых просто огромны... Часть съедается хищниками, но остальная часть за счет массовости благополучно выживает и этим поддерживает свою мощь.
Именно странные циклы жизни сбивают с толку хищников, которые с ходом эволюции никак не могут подстроиться под них, чтобы массово увеличивать свою численность в ответ на появление новой волны огромного множества цикад. Хищники никак не могут угадать, когда именно появится очередной бесчисленный "выводок".
Число 3301 организаторы тайного общества выбрали по такому принципу: эти четыре цифры являются простым числом при чтении в обе стороны.
Найденных умников разделили на группы - "выводки", и группы ничего не знали друг о друге. Маркус попал в выводок b.0h.
Ячейка разрабатывала программное обеспечение для защиты осведомителей, сливавших серьезные секреты "системы".
Одним из таких осведомителей была Челси Мэннинг, которая передала Wikileaks секретные материалы армии США — включая доказательства военных преступлений в Ираке.
Маркус начал усиленно трудиться на таинственную организацию Работа была очень сложной, объемной, монотонной и изматывающей.
В конце концов, почти весь "выводок" Маркуса потихоньку слился. Всем надоело работать на незнакомых дядей за просто так. Люди просто выгорали, ничего не имея взамен, отдавая свой труд за идею.
К концу 2012 года в группе остался один Маркус, и его просто завалили работой. Проект назывался CAKES, и он был далек от завершения. Парень стал просить кураторов найти ему новых помощников. И поиски начались. Так появились новые циклы квеста.
Однако для Маркуса все закончилось внезапно и без объяснений. В марте 2013 года еще один парень из выводка 2012 года написал Маркусу - "нас уволили". Когда Маркус попробовал зайти на сайт даркнета с чатом "Цикады", доступа уже не было.
С тех пор "цикады" на связь с Маркусом больше не выходили. Вот тогда он и решился рассказать свою историю всем.
До этого момента произошло еще одно странное событие. В сети появилось сообщение от пользователя, который представился бывшим офицером и по совместительству бывшим участником группировки "Цикады".
Он сообщал, что сотрудничал с организацией 10 лет и предупредил, что от нее надо держаться подальше. Из слов офицера выходило, что общество очень талантливых людей сильно смахивает на секту или культ, которая поклоняется некому "Глобальному Мозгу" как подобию божественного разума.
Вернемся к кроссворду, о котором говорилось в начале статьи. Людей, которые смогли разгадать кроссворд, спецслужбы пригласили на работу.
Они трудились под началом великого математика Алана Тьюринга и в итоге раскрыли тайну немецкой шифровальной машины "Энигма". Таким образом, эти умники внесли огромный вклад в победу над фашистской Германией.
Возможно, у "Цикады 3301" не менее глобальные цели, и просто еще не пришло время, чтобы их постичь. Так или иначе, никто до сих пор не смог объяснить, кто были эти ребята и чего, собственно, они хотели.
Если следовать логике таинственных "цикад", их цикл завершится через 13 или 17 лет. Первое сообщение в сети появилось в 2012 году, прибавим 13 лет, получаем 2025 год. Значит в следующем году можно ждать новых сюрпризов от CICADA 3301.
Если же цикл продлится 17 лет, то "цикады" заявят о себе в 2029 году.
Что ж, в любом случае ждать осталось недолго...