Машину с останками матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в США

11:06 2024-08-20
Машину с останками матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в США

В американском штате Флорида волонтеры нашли машину со скелетами, которые предположительно принадлежат матери и дочери, пропавшим 50 лет назад.

По информации СМИ, организация, занимающаяся поиском исчезнувших людей, сотрудничает с местной полицией с 2023 года.

Они решили выяснить обстоятельства исчезновения 34-летней Дорис Вурст и ее 3-летней дочери Карен, которые были в последний раз замечены 7 ноября 1974 года.

С того момента семья исчезла вместе с их автомобилем «Шевроле Импала».

Лишь спустя 50 лет был найден автомобиль, затопленный в воде.

С помощью гидролокатора машина была обнаружена в канале города Плантейшн во Флориде.

Внутри автомобиля находились останки взрослого и ребенка.

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