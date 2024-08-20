Машину с останками матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в США

По информации СМИ, организация, занимающаяся поиском исчезнувших людей, сотрудничает с местной полицией с 2023 года.

Они решили выяснить обстоятельства исчезновения 34-летней Дорис Вурст и ее 3-летней дочери Карен, которые были в последний раз замечены 7 ноября 1974 года.

С того момента семья исчезла вместе с их автомобилем «Шевроле Импала».

Лишь спустя 50 лет был найден автомобиль, затопленный в воде.

С помощью гидролокатора машина была обнаружена в канале города Плантейшн во Флориде.

Внутри автомобиля находились останки взрослого и ребенка.