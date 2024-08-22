Долгая болезнь, страсть к курению и опыты на себе: скрытые страницы жизни Зигмунда Фрейда

В 1884 году в возрасте 28 лет Зигмунд стал интересоваться кокаином. В то время военные врачи применяли вещество для улучшения самочувствия истощенных войной солдат.

Фрейд опробовал это средство на себе и отметил заметный прилив сил, после чего кокаин стал постоянным спутником ученого. Он подсадил на наркотик близкого друга, который в то время пытался избавиться от морфиновой зависимости, но в итоге привык к кокаину.

Чудесный препарат Фрейд прописывал пациентам от депрессии, предлагал его друзьям и знакомым.

Психолог не просто принимал кокаин, это были скорее эксперименты по изучению действия препарата.

Свои наблюдения Фрейд записывал, из этих записей потом получилась научная статья "Употребление кокаина".

Когда он понял, что наркотик не только дает энергию и повышает работоспособность, но и разрушает личность, то решил отказаться от него.

Фрейд почувствовал, что сильно меняется, он стал агрессивным, плохо спал, раздражался по любому поводу, продуктивность сменилась апатией. Таковы били результаты привыкания.