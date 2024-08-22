Долгая болезнь, страсть к курению и опыты на себе: скрытые страницы жизни Зигмунда Фрейда

В 1884 году в возрасте 28 лет Зигмунд стал интересоваться кокаином. В то время военные врачи применяли вещество для улучшения самочувствия истощенных войной солдат.
Фрейд опробовал это средство на себе и отметил заметный прилив сил, после чего кокаин стал постоянным спутником ученого. Он подсадил на наркотик близкого друга, который в то время пытался избавиться от морфиновой зависимости, но в итоге привык к кокаину.
Чудесный препарат Фрейд прописывал пациентам от депрессии, предлагал его друзьям и знакомым.
Психолог не просто принимал кокаин, это были скорее эксперименты по изучению действия препарата.
Свои наблюдения Фрейд записывал, из этих записей потом получилась научная статья "Употребление кокаина".
Когда он понял, что наркотик не только дает энергию и повышает работоспособность, но и разрушает личность, то решил отказаться от него.
Фрейд почувствовал, что сильно меняется, он стал агрессивным, плохо спал, раздражался по любому поводу, продуктивность сменилась апатией. Таковы били результаты привыкания.
Прекратив принимать наркотик, Фрейд написал еще одну статью "Кокаин и его превосходство нам морфином".
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Остаток жизни величайший ученый 20 века провел в жутких мучениях и поэтому попросил близких помочь ему уйти из жизни.
При этом о постоянных страданиях Фрейда, которые продолжались годами, мало кто знал - только люди из ближнего окружения. Он никому не жаловался и мужественно переносил боль.
Рак мучил великого психоаналитика 16 лет, в течение которых он перенес 33 операции, которые не помогали, а лишь усиливали страдания.
Кроме того Фрейду пришлось пройти три курса лучевой терапии.
Только одна операция, самая последняя, была сделана под общим наркозом. Остальные проводились под местной анестезией.
Болезнь стала усиленно прогрессировать в возрасте 67 лет.
После первого хирургического вмешательства Фрейд оглох на правое ухо.
Другие операции привели к частичному удалению челюсти.
Вместо нее установили оральный протез для разделения носовой и ротовой полости, который был очень неудобный и приносил сильные боли.
Ученый не мог нормально говорить и с трудом принимал пищу.
Зигмунд Фрейд с большим трудом диктовал свои мысли, чтобы дочь могла их записать. Анна потом выступала с докладами на конференциях от имени отца.
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К тяжелой болезни Фрейда привело чрезмерное увлечение курением, которому он приписывал полезные свойства.
Курение было не просто увлечением, а настоящей страстью, очень скоро переросшей в фатальную зависимость.
Курить Фрейд начал после 20 лет и вскоре число выкуриваемых сигарет достигло 20 штук в день.
Ученый был уверен, что курение положительно влияет на него, повышая продуктивность и развивая способности к науке.
Вот что он однажды сказал своему 17-летнему племяннику, который отказался от предложенной сигареты:
Мой мальчик, курение – одно из величайших и притом дешёвых удовольствий в этой жизни, и если ты решил отказаться от курения, мне тебя жаль.
Фрейд не расставался с сигаретой, он курил практически все время - когда вел прием, работал над книгами, совершал прогулки, принимал гостей.
Его постоянно видели с сигаретой. Сигарный аромат повсюду следовал за ним и пропитал весь его кабинет.
З. Фрейд:
Я обязан сигарам тем, что они существенно увеличили мою работоспособность и многократно помогали мне сохранять самообладание.
Когда врач строго запретил Фрейду курить, тот смог отказаться от любимого увлечения лишь на 7 недель.
Это был худший период жизни для заядлого курильщика. Потом он больше не расставался с сигаретой, даже уже будучи на пороге смерти продолжал курить.
Я вчера выкурил вечером последнюю сигару и мое настроение резко ухудшилось. А сегодня утром пациент подарил мне коробку с пятьюдесятью сигарами. Я закурил одну и все вокруг стало замечательно. Даже моя опухоль заметно уменьшилась и успокоилась.
Казалось, если бы было можно, Фрейд бы не расставался с сигарой даже ночью во время сна.
На одном из последних фото, сделанных за год до смерти, Зигмунд Фрейд курит сигару, работая над последней книгой.
Вообще он был настоящим трудоголиком и очень мужественным человеком.
Даже мучаясь от невыносимых болей, психоаналитик не подавал виду, что терпит страдания, и принимал пациентов практически до самой смерти.
Из жизни он ушел в возрасте 83 лет по своей воле, не в силах больше терпеть постоянные мучения.
Зигмунд Фрейд уговорил дочь Анну, которые ухаживала за ним последние годы, дать согласие на эвтаназию и убедил лечащего врача ввести ему смертельную дозу морфия.
21 сентября 1939 года укол был сделан дважды с перерывом в 12 часов, от чего страдалец, наконец, испытал облегчение и вскоре впал в кому.
Больше он уже не проснулся.
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