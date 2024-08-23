Студия Дисней опять попала в скандальную историю: сотрудников поощряют стерилизовать своих детей

Компанию Дисней в СМИ уже успели окрестить "корпорацией монстров", и вот почему.

Всемирно известный гигант детской развлекательной индустрии финансирует препараты, тормозящие половое созревание детей, а также консультации по смене пола и программы по стерилизации. Указанные препараты буквально навязываются сотрудникам чуть ли не в принудительном порядке.

Независимое расследование провел американский журналист Джеймс О’Киф, который получил доступ к соответствующему внутреннему документу компании и предал его огласке.

Согласно документу стало известно, что сотрудники Disney могут без проблем получать рецепты на препараты "которые стерилизуют детей, навсегда меняя их жизнь".

Таблетки перестраивают гормональный фон в раннем возрасте и угнетают репродуктивные функции организма.

Известно, что до этого креативный директор студии выступал с неоднозначными заявлениями. Он утверждал, что в компании ощущается нехватка разнообразия гендеров, а детям следует показывать мультики с ЛГБТ-тематикой.

Все это активно пропагандируется в фанатичном стремлении к хваленой толерантности, которая уже переходит все возможные границы и доходит до абсурда. В итоге изначально позитивный посыл извращается, выворачивается наизнанку и превращается в воплощение зла.

Программа продвижения блокаторов полового созревания у детей была запущена в 2022 году, именно тогда появилась социальная реклама, призывающая к приему этих препаратов.

Детям предлагалось не спешить становится старше - не подвергать себя действию гормонов. Ведь взросление - это стресс, а блокаторы должны обеспечить ребенку дополнительное время для "выбора пола".