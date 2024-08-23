Студия Дисней опять попала в скандальную историю: сотрудников поощряют стерилизовать своих детей

Компанию Дисней в СМИ уже успели окрестить "корпорацией монстров", и вот почему.
Всемирно известный гигант детской развлекательной индустрии финансирует препараты, тормозящие половое созревание детей, а также консультации по смене пола и программы по стерилизации. Указанные препараты буквально навязываются сотрудникам чуть ли не в принудительном порядке.
Независимое расследование провел американский журналист Джеймс О’Киф, который получил доступ к соответствующему внутреннему документу компании и предал его огласке.
Согласно документу стало известно, что сотрудники Disney могут без проблем получать рецепты на препараты "которые стерилизуют детей, навсегда меняя их жизнь".
Таблетки перестраивают гормональный фон в раннем возрасте и угнетают репродуктивные функции организма.
Известно, что до этого креативный директор студии выступал с неоднозначными заявлениями. Он утверждал, что в компании ощущается нехватка разнообразия гендеров, а детям следует показывать мультики с ЛГБТ-тематикой.
Все это активно пропагандируется в фанатичном стремлении к хваленой толерантности, которая уже переходит все возможные границы и доходит до абсурда. В итоге изначально позитивный посыл извращается, выворачивается наизнанку и превращается в воплощение зла.
Программа продвижения блокаторов полового созревания у детей была запущена в 2022 году, именно тогда появилась социальная реклама, призывающая к приему этих препаратов.
Детям предлагалось не спешить становится старше - не подвергать себя действию гормонов. Ведь взросление - это стресс, а блокаторы должны обеспечить ребенку дополнительное время для "выбора пола".
К преступлению против половой неприкосновенности детей, говорит американский журналист, имеет отношение компания Cigna Healthcare. Якобы именно она принуждает сотрудников студии Дисней получать рецепты на блокаторы полового созревания для своих детей.
Вот что думает об этом директор по производству и финансам Walt Disney Television Сохраб Маккер:
Это великолепно. Да, это отражает то, каков есть мир. Это часть общества. На самом деле, оно полно самых разных представителей, поэтому мы будем показывать это детям. Это уже на экранах.
Действительно, студия Дисней уже начала популяризировать тематику ЛГБТ в своих мультфильмах. Сначала появился анимационный проект "Выход", где показан мальчик, скрывающий извращенную личную жизнь от родителей.
Потом была новая версия фильма "Красавица и чудовище", где американский актер Джош Гэд появился в роли Лефу - первого в истории компании Дисней небинарного персонажа.
Тенденцию поддержал Netflix, который в пропаганде ЛГБТ пошел еще дальше: этим летом компания выпустила довольно провокационный мультфильм "Нимона" для детей о рыцарях-геях. Два главных героя - бывшие любовники-геи, в фильме есть даже эпизоды, где они целуются.
Еще один центральный персонаж - Нимона - магическое "гендерно-флюидное" существо. Героиня не раз напоминает о том, что она "не девочка". Есть сцена, где Нимона на заданный вопрос "А теперь ты мальчик?" отвечает "Сегодня я им являюсь".
Продолжит список "прогрессивных" детских проектов новая "Белоснежка" от Disney, которая выйдет на экраны в 2025 году и уже подняла много шума в СМИ и социальных сетях. Трейлер фильма появился на днях, и спровоцировал очередную волну хейта.
Что не так с "Белоснежкой"? ЛГБТ здесь, слава Богу, нет, но есть другой перекос так называемой толерантности - главную героиню играет актриса-колумбийка, оттенок кожи которой отнюдь не белоснежный.
Кроме того, героиня мультика - ярая феминистка, которая не собирается ждать, пока ее спасет какой-то там принц, она намерена разобраться со всеми проблемами сама.
Рэйчел Зеглер, играющая роль Белоснежки заявила, что ненавидит оригинальную версию сказки, и рассказала, какой она видит свою героиню: "она не собирается мечтать о настоящей любви; она будет мечтать о том, чтобы стать лидером, которым, как она знает, она может быть".
Все эти "толерантные" затеи, в том числе со сменой пола и стремлением увеличить в стране число трансгендеров, уже нашли свой отклик на законодательном уровне.
Недавно калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом подписал закон, который позволяет несовершеннолетним детям менять пол без ведома родителей.
Американское общество в большинстве своем бурно негодует по этому поводу, некоторые штаты принимают ответные меры.
В Техасе, например, операции по смене пола у несовершеннолетних воспринимаются как "жестокое обращение с детьми". Губернатор Грег Эббот дал указание министерству штата по делам семьи и службы защиты расследовать ситуации в семьях, где дети начали проходить терапию по смене пола.
Аризона также запрещает подобные процедуры в отношении несовершеннолетних. В Алабаме принят такой же законопроект.
Флорида наложила запрет на проведение уроков полового воспитания, где детям рассказывают о разных извращениях, до 3 класса включительно.
В стороне от горячей темы не осталась и такая весомая фигура, как Илон Маск, который практически приравнял блокаторы полового созревания к препаратам для стерилизации.
Бизнесмен также рассказал о печальной истории со своим ребенком, когда врачи вынудили Маска дать письменное согласие на прием этих самых блокаторов его сыном Ксавье.
После того как юноша прошел курс терапии и достиг 18 лет, он сменил пол, взял себе новое имя и порвал всякие контакты со своим знаменитым отцом.
Илон Маск заявил, что по вине медиков и благодаря активной поддержке сексуальных меньшинств на государственном уровне, он потерял сына.