«Дописать раньше, чем умереть»: Булгаков продолжал работать над «Мастером...», ослепнув и с температурой под 40

01:23 2024-08-24
«Дописать раньше, чем умереть»: Булгаков продолжал работать над «Мастером...», ослепнув и с температурой под 40

Булгаков умер, не дожив до 50 лет, от тяжелой почечной болезни, он очень торопился дописать свой последний роман и боялся умереть, не закончив главную книгу своей жизни.

Писатель предвидел свою смерть. Примерно за год до трагического события он стал все чаще заводить разговоры на эту тему. Друзья слышали такие фразы: "настал мой последний год", "вам хорошо, вы еще будете жить, а я скоро умру".

Все относились к этим словам как к дурацкой шутке, ведь тогда Булгаков выглядел вполне здоровым и энергичным. Скорую смерть ничто не предвещало. 

По воспоминаниям последней жены, Булгаков еще перед женитьбой, задолго до своей кончины, сказал ей странные пророческие слова:

Я буду умирать тяжело. Ты обещаешь мне, что не отдашь в больницу?

И она дала ему такое обещание, и исполнила его в точности.

Елена Сергеевна не позволила врачам забрать безнадежно больного, умирающего мужа, она оставила его дома и была рядом до последней минуты жизни. Она же записывала все исправления романа "Мастер и Маргарита", которые ей диктовал ослепший и тяжело больной Булгаков.

Гипертонический нефросклероз убил отца писателя на 48-ом году жизни, Михаил Булгаков умер от этой же болезни на 49-ом...

Сначала у писателя вдруг резко упало зрение, врачи говорили, что жить ему осталось недолго: "это вопрос трех дней". После этого Булгаков смог протянуть еще 6 месяцев.

Все это время жена читала ему завершенный в черновом варианте роман, а он останавливал ее в нужном месте и говорил, каки правки необходимо внести.

13 февраля 1940 года были сделаны последние дополнения. Правки закончились на сцене описания похорон Берлиоза.

Из дневника жены Михаила Булгакова:

Он начал было править, а потом вдруг сказал: «Ну ладно, хватит, пожалуй» 

Роман был завершен окончательно, больше Булгаков не стал исправлять написанное.

Незадолго до своего ухода писатель так говорил о предстоящей смерти:

Может быть, это и правильно. Что я мог бы написать после "Мастера"?

Жена пообещала ему переписать роман со всеми правками и опубликовать, чего бы это ни стоило.

И это обещание Елена Сергеевна тоже выполнила, приложив максимум усилий для того, чтобы гениальное произведение Булгакова было напечатано спустя многие годы после его смерти.

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