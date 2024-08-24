«Дописать раньше, чем умереть»: Булгаков продолжал работать над «Мастером...», ослепнув и с температурой под 40

Писатель предвидел свою смерть. Примерно за год до трагического события он стал все чаще заводить разговоры на эту тему. Друзья слышали такие фразы: "настал мой последний год", "вам хорошо, вы еще будете жить, а я скоро умру".
Все относились к этим словам как к дурацкой шутке, ведь тогда Булгаков выглядел вполне здоровым и энергичным. Скорую смерть ничто не предвещало.
По воспоминаниям последней жены, Булгаков еще перед женитьбой, задолго до своей кончины, сказал ей странные пророческие слова:
Я буду умирать тяжело. Ты обещаешь мне, что не отдашь в больницу?
И она дала ему такое обещание, и исполнила его в точности.
Елена Сергеевна не позволила врачам забрать безнадежно больного, умирающего мужа, она оставила его дома и была рядом до последней минуты жизни. Она же записывала все исправления романа "Мастер и Маргарита", которые ей диктовал ослепший и тяжело больной Булгаков.
Гипертонический нефросклероз убил отца писателя на 48-ом году жизни, Михаил Булгаков умер от этой же болезни на 49-ом...
Сначала у писателя вдруг резко упало зрение, врачи говорили, что жить ему осталось недолго: "это вопрос трех дней". После этого Булгаков смог протянуть еще 6 месяцев.
Все это время жена читала ему завершенный в черновом варианте роман, а он останавливал ее в нужном месте и говорил, каки правки необходимо внести.
13 февраля 1940 года были сделаны последние дополнения. Правки закончились на сцене описания похорон Берлиоза.
Из дневника жены Михаила Булгакова:
Он начал было править, а потом вдруг сказал: «Ну ладно, хватит, пожалуй»
Роман был завершен окончательно, больше Булгаков не стал исправлять написанное.
Незадолго до своего ухода писатель так говорил о предстоящей смерти:
Может быть, это и правильно. Что я мог бы написать после "Мастера"?
Жена пообещала ему переписать роман со всеми правками и опубликовать, чего бы это ни стоило.
И это обещание Елена Сергеевна тоже выполнила, приложив максимум усилий для того, чтобы гениальное произведение Булгакова было напечатано спустя многие годы после его смерти.
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