Один из самых массовых серийных убийц жил в Индии и звали его Таг Бехрам

Годы жизни Тага Бехрама - 1765-1840, и он точно находится в первых строчках рейтинга самых кровожадных убийц.

Мужчина был предводителем секты фанатиков тугов (от слова тхаги - душитель), которые совершали ритуальные убийства путем удушения.

Секта была основана еще в Средние века, и за все время своего существования погубила около миллиона людей. Ее участники были уверены, что убивая, они совершают святое дело во имя великой Кали - богини хаоса и смерти.

Чем больше людей будет принесено в жертву, считали сектанты, тем быстрее Кали снизойдет в мир людей и установит свое правление на земле.

Если ритуал удушения бы посвящен богине, то имущество, которое принадлежало убитым, душители забирали себе - ведь трупам оно уже было не нужно.

По словам Тага, первый раз он убил человека в 12 лет. Общее число убитых фанатиками в разных источниках указывается по разному. В одних говорится, что сам Таг задушил минимум 125 человек, в других - что несчастных было намного больше - 931 человек.

Есть еще одна версия, более правдоподобная: 931 - это число ритуальных удушений, на которых лидер группы присутствовал лично.

Душили людей, используя румал - особый ритуальный платок, его же использовали при проведении церемоний поклонения богине. В платок

Бехрам вшил медальон, который помогал быстрее душить жертву, потому что он сильнее давил на горло. Мучения несчастных от этого только усиливались.

Говорят, что это украшение из ритуального платка Бехрама хранит у себя один из частных коллекционеров.

Жестокого массового убийцу удалось схватить, за свои злодеяния Бехрам был казнен на виселице. В истории самых ужасных преступлений мира за ним закрепилось красноречивое прозвище Головорез.