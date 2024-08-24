Уникальный эксперимент Розенхана доказал: психиатры не способны отличить «психов» от симулянтов

19:55 2024-08-24
Уникальный эксперимент Розенхана доказал: психиатры не способны отличить «психов» от симулянтов

Затея проверить уровень компетентности современной психиатрии дала шокирующий результат, который сильно пошатнул авторитет этой области медицины как научной дисциплины.

По итогам эксперимента автор идеи написал очень любопытную статью "Психически здоровые на мест сумасшедших". Она была опубликована в журнале Science.  

Американский ученый, психолог Дэвид Розенхан весьма убедительно доказал, что специалисты психиатрических клиник не в состоянии поставить правильный диагноз пациентам.

Это значит, что здорового человека можно запросто упечь в психушку, а вот выйти ему оттуда будет очень и очень сложно... 

В эксперименте участвовали 8 человек, среди которых был сам автор идеи и семеро его друзей, включая четырех психологов, педиатра, художника и домохозяйку. Все они были психически здоровы.

Эти люди поехали в разные клиники, которые находились в разных штатах. Каждый взял себе псевдоним. Психологи из этой группы фиктивно устроились на другую работу.

Все остальные биографические данные участники эксперимента сообщали о себе совершенно правдиво, без искажений.

Люди сами пришли в психиатрические больницы, обратились к незнакомым врачам, сообщив о наличии слуховых галлюцинаций. Они утверждали, что слышат по ночам какие-то странные звуки и голоса, которые произносят неразборчивые слова.

Естественно, все это было выдумкой. Цель была одна - попасть в число пациентов. Очутившись в клинике, люди сразу начинали вести себя абсолютно нормально.

Доктор Розенхан хотел определить, сколько должно пройти времени, чтобы врачи смогли выявить здоровых людей среди душевнобольных.

Симулянты, уже будучи в палатах, стали говорить, что они вовсе не психи, но убедить в этом врачей было очень сложно. Им никто не верил.

Мнимых пациентов начали настойчиво лечить, никто не собирался их отпускать на волю.

Пока весь положенный курс лечения не был пройден, участников эксперимента держали в психушке и насильно пичкали пилюлями. Каждый из них пробыл в клинике примерно по 19 дней, каждому указали при выписке диагноз: "шизофрения в стадии ремиссии".

Потом была вторая стадия эксперимента. В ней принимали участие уже 12 человек. И снова были разные клиники, включая частные дорогие и обычные муниципальные.

Все "пациенты" снова жаловались на галлюцинации, и всем опять поставили диагноз "шизофрения". Лишь у одного был другой вердикт - "маниакально-депрессивный психоз".

Любопытный факт: настоящие пациенты с реальными расстройствами психики безошибочно определили, что рядом с ними в палате находятся здоровые люди! Вот что они говорили симулянтам: "Ты не больной, ты журналист или профессор".

В этот раз курс лечения у некоторых мнимых пациентов продлился уже до 52(!) дней.

После публикации скандальной статьи Розенхана в научном сообществе США поднялся настоящий бум. Многих врачей стали проверять на профпригодность.

В итоге одна из клиник решилась на еще один эксперимент. Ее сотрудники добровольно согласились на проверку своих профессиональных навыков. Розенхан прислал к ним 193 новых пациента.

Через 3 месяца тщательных обследований врачи выявили среди них 41 здорового человека, еще 42 подозревались в симуляции. Остальные были признаны душевнобольными.

Но в этом эксперименте был один подвох: абсолютно все присланные пациенты были психически нездоровы. А врачи, которые очень старались проявить свою экспертность, в итоге назвали больных людей симулянтами.

Эксперимент доказал, что врачебная ошибка в психиатрической практике - обычное дело. А вот людям, которым вписали в карту диагноз "шизофрения", избавиться от такого клейма уже будет невозможно...

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