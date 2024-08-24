Необычный человек Адам Райнер: сначала был карликом, потом стал великаном

Родился Адам Райнер в австрийском городе Граце в 1899 году, родители и другие члены семьи были обычного роста.

В 15 лет юноша попробовал уйти на фронт - была Первая мировая война. Его не взяли из-за низкого роста (135 см) и поставили диагноз - карликовость. Такой вердикт медики выносили тем, чей рост был ниже 145 см.

Между тем, конечности у 15-летнего Адама были непропорционально длинными. Кисти достигали 24 см, а обувь приходилось покупать 43 размера.

В 18 лет у низкорослого парня был уже 53 размер обуви!

Обычно после 20 лет люди уже не растут, но с Адамом случилась другая история: он вдруг резко начал прибавлять в росте. Молодой человек подрастал на 6-7 см в год.

В 30 лет рост бывшего карлика Райнера уже достигал 218 см.

Мужчину начали исследовать, доктора были в изумлении. Позже был сделан вывод: у Адама Райнера акромегалия, к которой привела опухоль гипофиза.

Из-за болезни усиленно вырабатывались гормоны роста.

У Адама были просто огромные руки и ступни, очень высокий лоб, массивная челюсть, лицо выглядело вытянутым. Губы также были очень большие, а зубы - широко расставлены.

Врачи попытались остановить чрезмерный рост и сделали операцию по удалению опухоли. Однако это не помогло Адаму.

После 35 лет здоровье великана стало ухудшаться. В 40 лет он оглох и ослеп на один глаз. Из-за искривленного позвоночника Адам почти не мог двигаться, по почти все время лежал.

Умер Адам Райнер, когда ему исполнился 51 год. В момент смерти рост великана был равен 234 см, но это примерные данные, потому что позвоночник был очень искривлен.