Канадский проект по объединению домов престарелых с детскими приютами оказался фейком

Согласно тексту, сопровождающему снимок, результат гениальной идеи "превзошел все ожидания": старики обрели любящих внуков, дети почувствовали родительскую заботу.

Медики, якобы подтвердили "улучшение всех жизненных функций" у постояльцев престарелых домов, которые снова почувствовали интерес к жизни.

Идея, бесспорно, интересная, но в жизнь ее пока никто не проводил. Как официальные, так и не официальные ресурсы не подтверждают эту информацию. Фейковый пост распространяется с 2018 года, причем на разных языках.

Скорее всего, основой для формирования ложной публикации послужил другой похожий проект, который носит название "межпоколенческие учебные центры" (Intergenerational Learning Centers). Вот он действительно имеет место быть, и уже не один год практикуется в Японии, той же Канаде и США, а также Великобритании и Австралии.

Согласно проекту дети из детских садов (но не из приютов), часто посещают дома престарелых и общаются там с дедушками и бабушками, играют вместе в игры. Но это не совместное постоянное проживание, и речь тут не идет об объединении детских приютов и домов престарелых.

Первый раз фейковая информация с фотографиями появилась в 2018 году на сайтах lifedeeper.ru, liveinternet.ru и на интернет-форуме «Пикабу». С тех пор она продолжает распространяться в интернете на разных языках.

Снимки взяты из специализированного учебного центра в Сиэтле в доме престарелых Провиденс Маунт Сейнт Винсент.

В июле 2020 года арабский фактчекинговый сайт Misbar.com развенчал этот же фейк на английском и арабском языках.

По сообщению Тиффани Янсен в статье для издания The Atlantic, первые подобные межпоколенческие центры возникли в 1970-ых годах в Японии.

В 1990-ых похожие проекты уже работали в Северной Америке. Создатели проектов уверены в их пользе как для стариков, так и для детей.

Так что идея объединения двух поколений под одной крышей, действительно несет в себе позитивный посыл и, возможно, в будущем ее попытаются реализовать. Однако пока что дома престарелых, совмещенные с детскими приютами существуют лишь в воображении...