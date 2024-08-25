Арест предпринимателя Павла Дурова: что известно к этому часу

Ситуацию с арестом Дурова сегодня обсуждает весь мир. Эта новость взбудоражила как элиту общества, так и простой люд. Посмотрим, что пишут об этом в СМИ на текущий момент.

Какие обвинения готовятся:

Дуров прибыл в Париж из Азербайджана. С ним на борту самолета находились телохранитель и какая-то девушка. Предположительно, это 24-летняя Юлия Вавилова, которая, по сообщению Mash, до встречи с Дуровым жила в Дубае с криптоинвестором и вела игровые стримы.

24 августа примерно в 9 вечера по московскому времени частный борт приземлился в аэропорту Парижа, на выходе предпринимателя ожидали жандармы. У них уже был ордер на обыск.

Дуров был взят под стражу. Ему готовят обвинение по нескольким уголовным статьям, в них будут фигурировать терроризм, мошенничество, отмывание денег, педофилия, сбыт наркотиков. Следствие полагает, что люди, причастные к этим преступлениям, использовали для своих целей Телеграм.

Лента. ру цитирует слова следователя, ведущего дело Дурова:

На протяжении многих лет Telegram был платформой номер один для организованной преступности.

Также мессенджер был назван "ульем криминального контента.

Если основателя Телеграма признают виновным, он может угодить за решетку на 20 лет.

Зачем прилетел в Париж:

Остается загадкой, почему Дуров, который знал, что во Франции на него точат зуб, приземлился в Париже и даже собирался там провести вечер и поужинать.

Предполагается, что остановка была сделана для дозаправки. В СМИ сообщалось, что незадолго до прибытия в Париж самолет изменил курс на юг, но потом также резко снова взял направление на столицу.

Возможно, Дуров уже в воздухе знал, что на земле готовят его арест и пытался изменить маршрут полета. Однако французские диспетчеры не дали разрешение на это и вынудили пилота приземлиться в парижском аэропорту.

Встреча с Путиным:

Перед прибытием в Париж Дуров побывал в Азербайджане, в поездке его также сопровождала длинноволосая блондинка и телохранитель.

По сообщениям СМИ, в это же время в Баку с рабочим визитом находился Владимир Путин, и Павел Дуров хотел с ним встретиться, но получил отказ.

Не угодил спецслужбам:

Представители прессы утверждают, что создатель Телеграм отказался сотрудничать с французскими спецслужбами, а также ранее не раз позволял себе резкие высказывания о спецслужбах разных стран.

Дуров категорически отказывался от содействия и заявлял о том, что не приемлет слежку за обычными людьми и уважает частную неприкосновенность своих пользователей.

Дуров приводил в пример WhatsApp, уверяя, что "месссенджер уже 13 лет является инструментом слежки".

По словам бизнесмена, разработчики мессенджеров из США должны тайно внедрять в свои приложения бэкдоры, которые открывают американским спецслужбам доступ к личным данным. А если разработчик объявит об этом пользователям, то его могут посадить.

Телеграм, по мнению Дурова, один из редких мессенджеров, которому пользователи могут полностью доверять свою частную жизнь.

Блокировка в России:

Ранее у Павла Дурова случился долгий конфликт с российскими спецслужбами, после чего с 2018 по 2020 год мессенджер был заблокирован.

ФСБ обвинила Телеграм в пособничестве террористам, организовавшим теракт в Петербурге, и потребовала ключи шифрования. Дуров их не предоставил, но согласился на сотрудничество по конкретным запросам о терроризме. После этого Телеграм был разблокирован.

В 2014 Павел Дуров покинул Россию, не планируя туда возвращаться.

Конфликт у миллиардера возник также и с американскими спецслужбами, которые оказывали на него давление, требуя предоставить данные о лицах, причастных к беспорядкам в Капитолии в 2021 году.

Павел Дуров:

Протестующие использовали Telegram в таких местах, как Гонконг, Беларусь, Казахстан, и даже в Барселоне в свое время. В значительной степени это был инструмент оппозиции. Но на самом деле не имеет значения, использует Telegram оппозиция или правящая партия. Для нас правила применяются одинаково ко всем сторонам.

Реакция на арест Дурова:



Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился с просьбой к МИД оказать содействие к освобождению Павла Дурова и "приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ при его согласии".

МИД заявило, что меры по прояснению ситуации были приняты еще до обращения Даванкова.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Дурова "наивным" и напомнил, что для него было "небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству".

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что арест Дурова стал "живым предостережением для каждого владельца платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по требованию правительства". Также он добавил, что "тьма быстро опускается на бывший свободный мир".

Депутат Евгений Ревенко:

Дуров создал независимую платформу, которая стала популярной во многих странах. Без цензуры и вмешательства извне. Запад ему этого не простил. Свобода?! Ее там не было и нет.

Ксения Собчак:

Админы каналов начали форсить хештег FREEDUROV. Это, конечно, занятие терапевтическое, но российский Telegram сегодня поразительно един. Не вижу практически никакого ехидства и мерзости по поводу возможного ареста Дурова.

Концертный директор многих звезд отечественного шоу-бизнеса Табриз Шахиди:

Уверен, что Путин вернет Дурова в РФ. Или в ОАЭ. Выйти под залог — вероятность практически нулевая. Потому что правосудие в Европе — давно не правосудие.

Бывший депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад:

Истинная причина задержания Дурова связана с тем, что французские власти хотят узнать детали о работе мессенджера, чтобы подвергать цензуре и подавлять любые формы сопротивления глобализму Запада.

Последние новости по теме от телеграм-каналов:

По сообщению Mash, Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления частного джета.

Также новостной канал информирует, что одна из претензий Франции к Дурову связана с футболом. Люди не смотрели трансляции матчей национальной Ligue 1 по телевизору, потому что подписка была очень дорогой. Они предпочли "пиратские" бесплатные трансляции в Телеграм.

Mash сообщает, что люди со всего мира требуют освобождения Дурова, они постят сообщения с хештегами и забрасывают комментариями посты президента Макрона. Между тем Хвиттер отключила хештег #telegram.

Известно также, что Илон Маск назвал задержание Дурова "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

СМИ информируют, что после ареста Павла Дурова резко обвалился курс его криптовалюты.

Телеграм-канал Baza рассказал, что в связи с арестом основателя мессенджера российские чиновники получили указание удалить все служебные переписки в Телеграм.

Где сейчас находится Дуров, в каких условиях он содержится, неясно, информации об этом французские власти не предоставляют. По предварительным данным телеграм канала База, девушка, которая летела с ним, тоже задержана, на связь с родственниками она не выходит.

Создатель Телеграм готовился к возможному аресту и разработал заранее план действий на этот случай. Документ был также одобрен главным помощником Дурова Дмитрием Буткиным.

Совет разработчиков гарантирует, что будут приняты все необходимые меры для работы мессенджера в привычном режиме.