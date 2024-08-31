Как боролись с Коулуном: В 70-тых годах управление Гонконга решилось бросить миру анархии вызов

14:24 2024-08-31
Как боролись с Коулуном: В 70-тых годах управление Гонконга решилось бросить миру анархии вызов

Были запущены десятки полицейских рейдов вглубь запутанных коридоров крепости. Считается, что практически все члены триад были выловлены или убиты.

Но это не изменило ничего. Просто в городе исчезла даже незаконная власть, воцарилась настоящая анархия без страха быть наказанным даже бандитами.

Убийства стали бытовыми за жизненное пространство, а наркотики стали покупаться у мелких дилеров.

Полиция не входила туда по одному, да и по двое не спешила.

Справиться с Колуном оказалось невозможно, никто не желал встраиваться в жизнь по закону. И в 1992-м году Коулун было решено снести.

Сейчас у нас остались только фотографии, и практически каждая из них вызывает легкий холодок от понимания: так правда жили люди более 60 лет.

Изображение статьи

Как появился город-крепость:

Изначально это был китайский форт, но в 1930-тых Пекин потерял там свой контроль на более чем 60 лет.

Британским властям по заключенной конвенции о переходе Гонконга Великобритании на 99 лет запрещено было прикасаться к территории крепости, ведь там раньше жили китайские чиновники.

Женщина держит магазин в квартире, а за стеной спальное место ее ребенка

Но после второй мировой войны чиновников тут не стало. И в пустующий форт стали стекаться все подряд: те, у кого не было жилья. Те, у кого не было документов. Те, кто хотели скрыться от чужих глаз.

Как понимаете, социальный отбор там был очень специфическим. Сквоттеры – самое доброе, что с ним случилось.

Да и им пришлось вскоре присоединиться к бандам, чтобы члены других банд не убили их ради жизненного пространства.

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