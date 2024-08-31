Как боролись с Коулуном: В 70-тых годах управление Гонконга решилось бросить миру анархии вызов

Но это не изменило ничего. Просто в городе исчезла даже незаконная власть, воцарилась настоящая анархия без страха быть наказанным даже бандитами.
Убийства стали бытовыми за жизненное пространство, а наркотики стали покупаться у мелких дилеров.
Полиция не входила туда по одному, да и по двое не спешила.
Справиться с Колуном оказалось невозможно, никто не желал встраиваться в жизнь по закону. И в 1992-м году Коулун было решено снести.
Сейчас у нас остались только фотографии, и практически каждая из них вызывает легкий холодок от понимания: так правда жили люди более 60 лет.
Как появился город-крепость:
Изначально это был китайский форт, но в 1930-тых Пекин потерял там свой контроль на более чем 60 лет.
Британским властям по заключенной конвенции о переходе Гонконга Великобритании на 99 лет запрещено было прикасаться к территории крепости, ведь там раньше жили китайские чиновники.
Женщина держит магазин в квартире, а за стеной спальное место ее ребенка
Но после второй мировой войны чиновников тут не стало. И в пустующий форт стали стекаться все подряд: те, у кого не было жилья. Те, у кого не было документов. Те, кто хотели скрыться от чужих глаз.
Как понимаете, социальный отбор там был очень специфическим. Сквоттеры – самое доброе, что с ним случилось.
Да и им пришлось вскоре присоединиться к бандам, чтобы члены других банд не убили их ради жизненного пространства.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__