Как боролись с Коулуном: В 70-тых годах управление Гонконга решилось бросить миру анархии вызов

Но это не изменило ничего. Просто в городе исчезла даже незаконная власть, воцарилась настоящая анархия без страха быть наказанным даже бандитами.

Убийства стали бытовыми за жизненное пространство, а наркотики стали покупаться у мелких дилеров.

Полиция не входила туда по одному, да и по двое не спешила.

Справиться с Колуном оказалось невозможно, никто не желал встраиваться в жизнь по закону. И в 1992-м году Коулун было решено снести.

Сейчас у нас остались только фотографии, и практически каждая из них вызывает легкий холодок от понимания: так правда жили люди более 60 лет.