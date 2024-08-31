Индонезийская Огненная гора постоянно манит туристов

17:45 2024-08-31
Индонезийская Огненная гора постоянно манит туристов

Многие слышали о действующем вулкане острова Ява, но не все понимают, как на самом деле он опасен.

Жители этого острова всегда находятся под угрозой, ведь никто не знает, когда и как начнется извержение Огненной горы. В 1974 году извержение унесло за собой два поселка и многие жизни, в том числе жизни ученых и туристов.

Могилы этих людей находятся на самом вулкане, и это, конечно, еще сильнее пугает искателей приключений.

Хоть островитяне и готовы к эвакуации, но далеко не всегда получается спастись всем.

Так, в 2010 году погибло более 300 человек, а остальные 350 тысяч были эвакуированы.

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