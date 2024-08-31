Индонезийская Огненная гора постоянно манит туристов

Жители этого острова всегда находятся под угрозой, ведь никто не знает, когда и как начнется извержение Огненной горы. В 1974 году извержение унесло за собой два поселка и многие жизни, в том числе жизни ученых и туристов.

Могилы этих людей находятся на самом вулкане, и это, конечно, еще сильнее пугает искателей приключений.

Хоть островитяне и готовы к эвакуации, но далеко не всегда получается спастись всем.

Так, в 2010 году погибло более 300 человек, а остальные 350 тысяч были эвакуированы.