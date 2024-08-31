Озеро Карачай считается одним из самых загрязнённых участков на планете

Ряд происшествий и аварий усугубили уровень загрязнения, вследствие чего 65% населения, живущего поблизости, пострадали от радиационного облучения.
Некоторые зоны вокруг озера настолько опасны, что смертельную дозу радиации можно получить всего за несколько десятков минут.
В настоящее время озеро Карачай полностью закрыто бетонной плитой и землёй для предотвращения дальнейшего распространения радиации.
Это место определённо не подходит для посещения в рамках туристической поездки.
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