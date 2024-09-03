В Европе трендом июля стали гибридные автомобили

Продажи электромобилей продолжают падать. Однако меньше спрос и на автомобили с ДВС.

Гибридные модели на этом фоне в Европе становятся наиболее популярными, сообщает сайт abw.by со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей.

В июле продажи электромобилей в ЕС упали на 10,8 процентов, составив всего 12,1% от общего объема продаж. В целом на этом рынке продано 102 705 электромобилей.

Особенно «холодно» к переходу на электропривод отнеслись в Германии. Новые регистрации BEV здесь снизились на 36,8% - с 48 682 единиц в июле 2023 года до 30 762 единиц за июль нынешнего.

Что касается продаж гибридных автомобилей, то они в ЕС выросли на 25,7% (до 273 003 единиц).

Рост отмечается на четырех основных европейских рынках: Франции, Испании, Германии и Италии. Сегодня гибридные автомобили занимают 32% европейского рынка новых автомобилей.

Продажи новых бензиновых авто упали в июле на 7%, а доля рынка - снизилась до 33,4%. Продажи дизельных автомобилей тоже показали снижение на 10,1%, составив всего 12,6% от общего объема продаж новых автомобилей.