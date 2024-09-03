Аномально теплый участок воды в Восточно-Сибирском море обыватели считают чудом, но ученые нашли ему объяснение

16:01 2024-09-03
Аномально теплый участок воды в Восточно-Сибирском море обыватели считают чудом, но ученые нашли ему объяснение

В зоне возле мыса Наглейнгын на глубине 10-15 метров процветают организмы, совсем нетипичные для Арктики.

Район залива Чаунская губа, что в Восточно-Сибирском море возле берегов Чукотки, известен уникальной морской экосистемой: необычным для Арктики так называемым «оазисом жизни».

Ученые еще в 1980-х годах обнаружили, что в одном из самых холодных морей на Земле есть участок с аномально теплой водой. И его населяют теплолюбивые виды, которые обычно в таких местах не встречаются. Российские океанологи узнали, что именно поддерживает жизнь в таком «оазисе», пишет журнал "Вокруг света".

Исследование проводилось при помощи собственной разработки исследователей - роботизированного комплекса Smart Fish, и было поддержано грантами Российского научного фонда.

В итоге в юго-западной части залива возле мыса Наглейнгын была на глубине 10-15 метров была обнаружена зона с аномально высокой температурой воды. От окружающих вод она отличалась в среднем на 4–5 градусов. В Чаунской губе также оказалось повышено содержание изотопов радия.

Измерения других изотопов подтвердили догадки: теплые воды, которые более соленые, богаты органикой и минеральными питательными веществами, имеют грунтовое происхождение и поступают со дна, подпитывая «оазис». Ученые выявили также циклонический вихрь (круговорот воды против часовой стрелки), периодически опускающий эти теплые воды к морскому дну - в места обитания теплолюбивых организмов.

«Сброс грунтовых вод доставляет в залив тепло, соленость, микроэлементы, питательные вещества. В результате в Чаунском заливе образуется водная масса, по физическим и химическим свойствам схожая с высокопродуктивными водами севера Тихого океана и юга Чукотского моря», — пояснили авторы исследования.

Эксперты считают, что оазис Чаунской губы мог появиться порядка 9–5 тысяч лет до нашей эры, когда климат Ледовитого океана был намного мягче. 

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