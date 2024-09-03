Как звучат имя и фамилия Павла Дурова в его французском паспорте

В связи с событиями, которые произошли с создателем Телеграм Павдом Дуровым СМИ напомнили данные предпринимателя, занесенные в его французский паспорт.

Как выяснилось, в документе россиянин записан как Поль Дю Ров, сообщает автор канала tiktokjustforfun62 в ТикТок.

Он также уточняет, что гражданство Франции Дурову даровано за вклад в развитие этой страны, в том числе и в развитие международных отношений.

К слову, гражданство на таких основаниях Франция выдает крайне редко, отмечает автор.