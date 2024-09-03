Студенты из Китая заменили чемоданы мусорными контейнеры

Новый тренд появился в среде китайских студентов, пишет ridlife.ru.
Отправляясь в авиапутешествие, молодые люди вместо привычных чемоданов и сумок берут в дорогу мусорные контейнеры. Такая находчивость вызвала в аэропортах, на вокзалах настоящий переполох.
Студенты утверждают, что данный способ перевозки багажа не просто практичнее традиционных баулов, но и позволяет выделиться из толпы.
Правда, местные власти энтузиазма молодых путешественников не разделяют, потому что с улиц стали исчезать мусорные контейнеры, и на их замену приходится тратить деньги.
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