Автомобиль с ваннами «Bathtub», созданный Бобом Райснером — это настоящий абсурд на колесах с претензией на роскошь

Этот хот-род с двумя большими ваннами для пассажиров.
Под «сиденьем» водителя расположен двигатель V8, который приводит в движение этот стильно украшенный автомобиль. Выставлен он в Калифорнийском музее.
Этот хот-род с двумя большими ваннами для пассажиров.
Под «сиденьем» водителя расположен двигатель V8, который приводит в движение этот стильно украшенный автомобиль. Выставлен он в Калифорнийском музее.
Инга Райтова
В него могут быть включены люди, которые мешают безопасности движения или часто бронируют места, но не приходят на рейс.
Инга Райтова
Пищевые отходы от несъеденных блюд туристами выливаются в огромные убытки, которые терпят отели.
Инга Райтова
Такое заявление сделала основатель компании Татьяна Бакальчук на Восточном экономическом форуме.
Инга Райтова
За глоток воды в метро здесь могут оштрафовать на 500 долларов, а за подключение к чужому Wi-Fi - получить 3 года тюрьмы.
Инга Райтова
То есть, в какой-то степени всех землян можно назвать одной большой генетической семьей.
Инга Райтова
В России эту норму закрепила Октябрьская революция в 1917-м году, а в Америке ее утвердили в 1920-м.
Инга Райтова
Его отстроили шестьдесят лет назад, когда Кипр стал независимым, но потом территорию поделили между собой Греция и Турция, и город покинули жители.
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