Заводной автомобиль сделал Британский конструктор Перри Уоткинс

На его разработку у создателя ушло 7 месяцев.
Машинка размером 104 см в высоту, 130 см в длину и всего лишь 66 см в ширину работает на одноцилиндровом четырехтактном двигателе объемом 150 см³.
Кузов машины сделан из детского игрушечного автомобиля и поставлен на маленький квадроцикл.
У микроавтомобиля присутствуют зеркала заднего вида, дворники на лобовом стекле, поворотники и выхлопные трубы для вида.
У него есть лицензия, разрешающая ездить на нем по общественным улицам.
Это полноценное транспортное средство.
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