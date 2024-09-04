Заводной автомобиль сделал Британский конструктор Перри Уоткинс

13:25 2024-09-04
Заводной автомобиль сделал Британский конструктор Перри Уоткинс

Британский конструктор Перри Уоткинс 8 ноября 2010 года явил миру самый маленький автомобиль Wind-Up! («Заводной») во время «Моторшоу» в Эссене.

На его разработку у создателя ушло 7 месяцев.

Машинка размером 104 см в высоту, 130 см в длину и всего лишь 66 см в ширину работает на одноцилиндровом четырехтактном двигателе объемом 150 см³.

Кузов машины сделан из детского игрушечного автомобиля и поставлен на маленький квадроцикл.

У микроавтомобиля присутствуют зеркала заднего вида, дворники на лобовом стекле, поворотники и выхлопные трубы для вида.

У него есть лицензия, разрешающая ездить на нем по общественным улицам.

Это полноценное транспортное средство.

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