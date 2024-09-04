Электрический внедорожник-коляска

Автомобиль предназначен для езды по пересеченной местности и способен преодолевать даже самые сложные препятствия. Swincar умеет наклоняться на поворотах и взбираться по склонам с уклоном 50 градусов.

За счет наличия многошарнирных рычагов подвески каждое колесо может подниматься выше днища автомобиля. При этом кабина остается устойчива даже во время езды по канавам и ухабам.

А вот мощностью и скоростью машина не впечатляет.

Электрокар выдает всего 4кВт (5,3 л.с.). Машина может разогнаться всего до 30 км/ч.