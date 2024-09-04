Электрический внедорожник-коляска

Автомобиль предназначен для езды по пересеченной местности и способен преодолевать даже самые сложные препятствия. Swincar умеет наклоняться на поворотах и взбираться по склонам с уклоном 50 градусов.
За счет наличия многошарнирных рычагов подвески каждое колесо может подниматься выше днища автомобиля. При этом кабина остается устойчива даже во время езды по канавам и ухабам.
А вот мощностью и скоростью машина не впечатляет.
Электрокар выдает всего 4кВт (5,3 л.с.). Машина может разогнаться всего до 30 км/ч.
Авто из 3D принтера:
XEV Yoyo – миниатюрный электромобиль от итальяно-китайского стартапа. В его салоне помещается всего 2 человека. Каждую деталь для этой машины распечатали на 3D-принтере.
Максимальная скорость авто составляет всего 80 км/ч. Запас хода тоже небольшой – 150 км.
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