Подростки стали массово уродовать свои лица дешевыми наборами для пирсинга

Дешевые наборы для пирсинга стоимостью около 30 рублей обнаружила на WB SHOT ПРОВЕРКА. Учитывая доступность комплекта, такие наборы пользуются популярностью у подростков.

В набор входят украшения, а также игла для прокалывания. Игла при этом может быть погнутая или незаточенная. Однако детей это не останавливает, и те делают себе проколы и некачественными инструментами.

У многих игла во время процедуры застревает, из-за чего травмировать эпителий приходится не раз - пока инструмент не проткнёт ткань. Сам продавец при этом заявляет иглу как «инновационную с трёхгранной алмазной заточкой».

По данным канала, к стерильности набора тоже есть вопросы: комплект приходит получателям в обычном прозрачном зип-пакете.

"Эксплуатация необработанных инструментов в домашних условиях опасна заражением крови. Есть также риски задеть сосудистую систему. При неправильной установке само же украшение, к слову, может мигрировать, вызвать сильное воспаление и осложнения в виде отёка, нарушить дыхание и дикцию", - отмечается в сообщении.