Что написал Эйнштейн в своем «Письме о Боге», которое было продано с молотка

«Письмо о Боге», которое ученый физик, лауреат Нобелевской премии Альберта Эйнштейна адресовал немецкому философу еврейского происхождения Эрику Гуткинду, продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 2,892 миллиона долларов.

Как уточняет РБК, послание было написано 3 января 1954-го года - за год до смерти автора. На письме стоит подпись Эйнштейна. В нем легендарный физик говорит о своем отношении к Библии и к Богу.

Аукционный дом подчеркнул, что данное послание - наиболее полное выражение религиозных и философских взглядов Эйнштейна.

В частности, по словам работников Аукционного дома, само слово «бог» для Эйнштейна «не более, чем выражение и продукт человеческой слабости».

Ученый написал его Гуткинду в ответ на книгу философа «Выбор жизни: библейский призыв к восстанию».

В Christie’s при этом подчеркнули: несмотря на критику книги, Эйнштейн разделяет важность моральной основы личности, о которой написал Гуткинд.