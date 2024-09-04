Старушка из Румынии подпирала дверь дома слитком янтаря стоимостью 1 миллион евро

Жительница жудеца Бузэу в Румынии многие годы использовала настоящую ценность как дверной упор. Речь идет о самом большом слитке янтаря в мире.

Эксперты оценивают его в миллион евро, сообщает Newsweek.

Огромный кусок черного янтаря, известный также, как румынский янтарь, признан ценным объектом и сейчас находится в Музее жудеца Бузэу.

По оценкам специалистов, возраст янтаря - от 40 до 70 миллионов лет. Его вес составляет 3,5 килограмма.

Месторождение янтаря в Бузэу- охраняемая природная зона. Здесь можно обнаружить камни разных оттенков - от желтого до черного, а также с вкраплениями древних насекомых и растений.