В США сотрудница банка умерла прямо в офисе, а коллеги не замечали это 4 дня

16:04 2024-09-04
В США сотрудница банка умерла прямо в офисе, а коллеги не замечали это 4 дня

Их не смутил даже неприятный запах, который появился в помещении: банкиры решили, что это из-за плохой канализации.

Нетривиальный инцидент произошёл в американском штате Аризона, сообщает NBC News.

60-летняя Дениз Прюдом в пятницу пришла на работу в офис банковской компании, и в этот день коллеги ее в последний раз видели живой. Только через четыре дня коллега случайно обнаружил женщину: та сидела в кабинете за столом и была мертва.

При этом сотрудники чувствовали неприятный запах, но они решили, что его источник - неисправная сантехника. 

Причину смерти женщины предстоит определить судмедэкспертизе, но предварительный осмотр следов преступления не выявил.

Компания, где работала Прюдом, заявила, что готова оказать помощь родным своей бывшей сотрудницы.

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